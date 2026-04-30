Racing Club se aleja de la punta del Grupo E y enfrenta un difícil camino hacia octavos de la Libertadores

Racing Club, tras un empate ante Caracas, se mantiene en el tercer lugar del Grupo E de la Copa Libertadores. Con solo cuatro puntos, la Academia debe ganar todos sus partidos restantes para asegurar su clasificación directa a octavos de final, evitando así la fase de dieciseisavos. El próximo partido ante Botafogo en Río de Janeiro será clave para sus aspiraciones.

Racing Club se encuentra cada vez más lejos de la cima del Grupo E de la Copa Libertadores . Aunque comenzó con ventaja gracias al gol de Tomás Pérez, el penal fallado por Gabriel Rojas resultó decisivo, ya que el equipo local, Caracas , logró empatar en el inicio del segundo tiempo con un tanto de Jesús Yendis.

Con este resultado, la Academia suma cuatro puntos y se mantiene en el tercer lugar del Grupo E, a solo un punto del líder Caracas, pero a tres del puntero Botafogo, que lidera con siete unidades. Mientras tanto, Independiente Petrolero sigue sin sumar y ocupa el último puesto. El calendario de Racing para el resto de la fase de grupos es exigente.

Si quiere clasificarse directamente a octavos de final, deberá superar a Botafogo, que ya le ganó en el Cilindro y lidera el grupo. En caso de terminar segundo, la Academia enfrentaría la fase de dieciseisavos de final, donde se mediría con un tercero de la Libertadores. Para evitar este escenario, Racing debe ganar todos sus partidos restantes.

El primer desafío será el próximo miércoles 6 de mayo, cuando visite a Botafogo en Río de Janeiro, donde necesitaría una victoria por dos o más goles para recuperar opciones. El jueves 21 de mayo, recibirá a Caracas en el Cilindro, un partido clave para mantener sus aspiraciones.

Finalmente, cerrará la fase de grupos enfrentando a Independiente Petrolero. Para asegurar el primer puesto, Racing debe sumar los nueve puntos en juego, aunque incluso con siete puntos podría alcanzar el segundo lugar, siempre y cuando venza a Caracas.

Sin embargo, el camino es complicado y cualquier resultado adverso podría complicar sus chances de avanzar directamente a octavos





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