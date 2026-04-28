Racing Club mantiene la esperanza de los playoffs tras empate y dependerá de sí mismo en la última fecha

Racing Club, tras empatar ante Barracas Central, sigue con vida en la lucha por los playoffs del Torneo Apertura. El equipo de Avellaneda dependerá de sí mismo en la última fecha ante Huracán, donde una victoria lo clasificaría directamente. En caso de empate, necesitará ayuda de otros resultados para mantener sus opciones.

Racing Club cerró la fecha 16 del Torneo Apertura fuera de los puestos de clasificación en la Zona B tras igualar ante Barracas Central en el Cilindro de Avellaneda.

Aunque el resultado no fue el esperado, los resultados de la jornada le dejaron una puerta abierta para seguir soñando con los playoffs. El dato clave llegó este lunes desde Parque Patricios, donde Huracán cayó 2-1 frente a Argentinos Juniors luego de haber comenzado en ventaja y tras un partido más que emocionante.

Ese resultado impidió que el Globo asegurara su clasificación y dejó todo abierto para la última fecha, en la que se enfrentará justamente con La Academia, que sueña con seguir con vida en el campeonato. De cara a ese duelo decisivo, el panorama es claro: el equipo dirigido por Gustavo Costas depende de sí mismo. Si consigue una victoria ante Huracán, logrará meterse en los octavos de final sin importar otros resultados.

En cambio, una derrota lo dejará automáticamente eliminado, sin importar lo que ocurra en el resto de los partidos. El empate, por su parte, abre un escenario más complejo: Racing necesitará que Barracas pierda frente a Banfield y que ni Tigre ni Sarmiento de Junín sumen de a tres. Más allá de la clasificación, la Academia también podría escalar posiciones en la tabla.

Actualmente noveno, tiene chances de trepar hasta el quinto lugar, aunque para eso deberá darse una combinación de resultados. Para alcanzar ese objetivo, Racing necesita vencer a Huracán, que Barracas no supere a Banfield en condición de local, que Sarmiento derrote a Belgrano en Córdoba y que Argentinos Juniors haga lo propio frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Un cierre de campeonato a todo o nada para el equipo de Avellaneda, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre seguir en la lucha por el título o quedarse fuera de la competencia. La presión será máxima, pero el equipo tiene la oportunidad de demostrar su valía en un partido que definirá su futuro en el torneo.

Los hinchas de Racing esperan con ansias el encuentro, conscientes de que su apoyo será clave para que el equipo logre el resultado deseado y mantenga vivas sus aspiraciones deportivas





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