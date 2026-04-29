Racing Club enfrenta a Caracas en un partido clave de la Copa Sudamericana 2026

Racing Club busca una victoria crucial ante Caracas en la Copa Sudamericana 2026 para mejorar su posición en el Grupo E y aliviar la presión interna. El equipo argentino, con bajas importantes, necesita ganar para transformar las críticas en apoyo y mantenerse en la lucha por la clasificación.

Racing Club se enfrenta a un partido crucial en su calendario reciente. A partir de las 19:00 en el estadio Olímpico de la UCV, el equipo dirigido por Gustavo Costas visitará a Caracas por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026, con la urgencia de conseguir una victoria que le permita consolidarse en la tabla y aliviar la presión que recae sobre su presente.

El conjunto de Avellaneda atraviesa un momento complicado. Los resultados en el Torneo Apertura no han sido los deseados, y el empate ante Barracas Central, en un partido marcado por una expulsión temprana, dejó sensaciones ambivalentes. Aunque el equipo demostró carácter para mantener el resultado, la falta de regularidad sigue siendo un problema. A esto se suma un entorno cargado de críticas hacia la dirigencia y un ambiente tenso entre los hinchas.

En este contexto, la Copa Sudamericana se presenta como una oportunidad de redención, pero también como una exigencia: Racing debe responder dentro de la cancha. A nivel internacional, su desempeño ha sido irregular. Comenzó con una victoria en Bolivia, pero luego sufrió una derrota contundente como local ante Botafogo, lo que lo dejó en una posición incómoda en el grupo, con tres puntos de seis posibles. Para mantenerse en la lucha, no puede permitirse otro tropiezo.

El equipo argentino, además, deberá afrontar el compromiso con bajas importantes. Las lesiones de Adrián 'Maravilla' Martínez y Santiago Sosa obligan a Costas a reestructurar su esquema, perdiendo dos piezas clave tanto en el ataque como en el mediocampo. Por su parte, Caracas tampoco llega en su mejor momento, aunque intentará aprovechar su localía.

El equipo venezolano quedó eliminado del Torneo Apertura local a pesar de cerrar con una victoria ante Rayo Zuliano, lo que llevó a la salida de Fernando Aristeguieta como entrenador. De manera interina, Henry Meléndez asumió el cargo.

Sin embargo, en la Copa Sudamericana, los venezolanos han mostrado otra cara. Se mantienen invictos tras empatar en su debut ante Botafogo y vencer a Independiente Petrolero, resultados que los mantienen competitivos en la zona. Con este impulso, buscarán aprovechar las dudas de Racing para lograr un triunfo importante. Así, el escenario es claro: la visita necesita ganar.

No solo para escalar posiciones en el Grupo E, sino también para transformar las críticas en apoyo y encarar lo que viene con otra actitud. En la próxima fecha, Racing visitará a Botafogo el miércoles 6 de mayo a las 21:30, mientras que Caracas viajará para enfrentar a Independiente Petrolero el martes 5 a las 19:00. Tomás Pérez, quien anotó su primer gol en Racing, abrió el marcador a los 42 minutos del primer tiempo.

Formaciones probables: Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Fereira, Francisco La Mantia, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Wilfred Correa; Charly Vegas, Lucciano Reinoso, Michael Covea; Adrián Fernández. DT: Henry Meléndez. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo o Franco Pardo, Agustín García Basso o Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Gonzalo Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny y Damián Pizarro. DT: Gustavo Costas.

Otros datos: Hora: 19:00. Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas, Venezuela). Árbitro: Andrés Matonte (URU). VAR: Cristhian Ferreyra (URU). TV: DSports





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