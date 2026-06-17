Racing Club busca reestructurar su plantel: Chino Martínez en la órbita de Talleres y ya se concretaron otras ventas

Racing Club, dueño del 80% del pase del extremo Chino Martínez, evalúa una oferta de Talleres de Córdoba mientras el jugador busca continuidad tras un irregular paso por la Academia. Ya se concretaron las ventas de Franco Pardo a Santos Laguna y Gabriel Rojas a Cruzeiro.

El mercado de pases en el fútbol sudamericano está en plena ebullición y Racing Club , uno de los gigantes de Argentina, se encuentra en una encrucijada crucial.

La Academia busca reestructurar su plantel para los próximos torneos, y las finanzas, como siempre, juegan un papel determinante en las decisiones. Dos de sus futbolistas han captado la atención de clubes extranjeros, abriendo la puerta a posibles operaciones que podrían aliviar la economía del club y, a su vez, remodelar el equipo de cara al futuro. Las negociaciones están en marcha, y los rumores apuntan a movimientos significativos tanto en la salida como en la posible llegada de refuerzos.

El primer nombre en la lista de salidas es el del extremo José Théodore "Chino" Martinez. Aunque su llegada a principios de 2024 fue anunciada con gran expectativa, tras adquirirle el 80% de su pase a Defensa y Justicia por una cifra cercana a los 3 millones de dólares, su rendimiento ha sido irregular y su permanencia now está en duda.

Desde su debut, mostró destellos de su talento, anotando dos goles y distribuyendo tres asistencias en el torneo local, pero no logró sostener el nivel que había exhibido en el segundo semestre del año anterior en su club anterior. La situación se agravó tras sufrir un fuerte traumatismo que lo obligó a abandonar el campo en la eliminación del Apertura contra Rosario Central y que lo mantuvo fuera de los últimos partidos de la Copa Sudamericana.

Esta versión intermitente, sumada a la necesidad financiera de Racing, lo ha colocado en la órbita de varios clubes. Desde mediados de año, ya se había especulado con su salida; tras la semifinal de la Copa Libertadores, Corinthians de Brasil realizó un sondeo informal. Ahora, el interés más concreto proviene de Talleres de Córdoba, que ha empezado a consultar formalmente por las condiciones del jugador.

La Academia, dueña del 80% de su ficha, estaría pidiendo una suma cercana a los 2.500.000 dólares para facilitar su transferencia. Sin embargo, dada la limitada liquidez de Racing y la ambición del club por reforzarse, no se descarta que la operación pueda incluir la inclusión de algún jugador de Talleres en el trueque, una modalidad cada vez más común en el fútbol regional. Paralelamente, ya se han concretado dos ventas que representan un ingreso económico inmediato para el club.

Franco Pardo, defensor central, ya se entrena con Santos Laguna de México, mientras que el mediocampista Gabriel Rojas viajó a Brasil para sumarse a Cruzeiro. Ambas transferencias significan la salida de dos activos del roster racinguista. Si bien se trata de las primeras bajas formalizadas del ciclo, nadie en el entorno del club duda de que no serán las únicas dado el contexto económico y la necesidad de rejuvenecer y reequilibrar el plantel.

El caso de Martínez es paradigmático: su contrato, su valor de mercado y su irregular desarrollo lo convierten en un candidato ideal para ser parte de una segunda ola de transferencias. La directiva, presidida por Víctor Blanco, quien impulsó originalmente su fichaje, ahora evalúa fríamente la mejor opción para recuperar parte de la inversión y, de paso, liberar un cupo de extranjero y reducir la masa salarial.

La atención, por tanto, estará puesta en los próximos días en Córdoba, donde los dirigentes de Talleres y Racing podrían avanzar en conversaciones decisivas, ya sea para un traspaso puro o para un complejo intercambio de jugadores que satisfaga a ambas partes. Category:Deportes Keywords:["Racing Club", "Mercado de pases", "Chino Martínez", "Talleres de Córdoba", "Transferencias"]





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