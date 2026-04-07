Racing Club Asume la Compra de Entradas para sus Socios en Sucre: Un Gesto de Apoyo Incondicional

Racing Club demuestra su compromiso con los hinchas que viajaron a Sucre para el debut en la Copa Sudamericana. Ante la dificultad para adquirir entradas, el club se hará cargo de la compra y distribución, garantizando la presencia de sus seguidores en el estadio.

Tras la derrota por 1-0 en el clásico contra Independiente en el Torneo Apertura, Racing Club ha redirigido su atención hacia su debut en la Copa Sudamericana . El equipo, liderado por el entrenador Gustavo Costas, se prepara para visitar a Independiente Petrolero en Sucre este martes. En la antesala de este crucial encuentro, la institución de Avellaneda ha tomado una decisión significativa para respaldar a los fervientes seguidores que han emprendido el viaje.

Conscientes de la dificultad para adquirir entradas de forma anticipada o en línea para el partido, y ante la preocupación de varios socios ya instalados en la ciudad sin información precisa sobre los puntos de venta, el club ha optado por asumir la responsabilidad de la compra de las entradas. Esta medida excepcional busca facilitar el acceso al estadio a todos los hinchas que han demostrado su compromiso con el equipo, garantizando así su presencia en este importante compromiso internacional.\El anuncio oficial del club, que rápidamente se propagó en las redes sociales, detalló la decisión: “En vista de la imposibilidad de comprar entradas de manera anticipada y en línea para el encuentro y dado que hay aficionados que ya se encuentran en la ciudad de Sucre sin indicaciones claras sobre dónde y cómo adquirirlas, Racing Club ha decidido, en esta ocasión y de forma excepcional, hacerse cargo de esta compleja situación y adquirir las entradas para entregárselas a los socios que han viajado a la ciudad”. El comunicado refuerza el compromiso del club con sus seguidores y subraya la importancia de su apoyo incondicional. La logística para la entrega de las entradas se ha establecido de manera presencial. Los simpatizantes deberán dirigirse al Hotel Monasterio, ubicado en el corazón de Sucre, en un horario específico comprendido entre las 14:00 y las 16:00 horas. Allí, recibirán las entradas correspondientes para presenciar el debut de Racing en la competencia continental, una competición que ha despertado gran expectación entre la afición. Este gesto del club no solo alivia la preocupación de los aficionados, sino que también refuerza el vínculo entre la institución y sus seguidores.\Mientras tanto, el plantel académico afina los últimos detalles para su presentación en el torneo internacional. Racing se enfrentará a Independiente Petrolero en Sucre, una ciudad situada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar, lo que añade un desafío adicional a la contienda. El objetivo principal es obtener un resultado positivo en este primer encuentro, lo que marcaría un buen inicio en su camino en el torneo continental. Racing es considerado uno de los principales candidatos a alzarse con el título, lo que añade aún más expectativas y presión al equipo. La altitud de Sucre, combinada con la calidad del rival, presenta un reto considerable, pero el club y sus jugadores están decididos a afrontarlo con determinación y a demostrar su valía en la Copa Sudamericana. La estrategia del equipo, las condiciones del partido y la respuesta de los seguidores serán clave para alcanzar el éxito en esta importante competición





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