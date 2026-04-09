Racing Club Asume el Control del Césped del Cilindro: Nueva Estrategia para Mejorar el Campo de Juego

Racing Club anuncia que asumirá la gestión directa del césped del estadio Presidente Perón, contratando personal especializado y con asistencia de asesores. La medida busca mejorar las condiciones del campo de juego y evitar problemas como los del Torneo Apertura 2026. Esta decisión demuestra el compromiso del club con la calidad del espectáculo y la excelencia deportiva.

Mientras aguarda el clásico contra River, Racing Club ha anunciado a través de su cuenta de comunicaciones, Racing Comunica, una importante modificación en la gestión del campo de juego del estadio Presidente Perón. La determinación principal es que, a partir de ahora, el cuidado y mantenimiento del césped serán responsabilidad directa de personal del club, contratado específicamente para esta tarea y con la asesoría de expertos.

Esta decisión marca un cambio significativo en la forma en que se aborda la preservación del terreno de juego, buscando optimizar sus condiciones y garantizar un estado óptimo para los partidos. El comunicado emitido por la institución de Avellaneda destaca la importancia de esta medida, resaltando el compromiso del club con la calidad del espectáculo deportivo y la experiencia de los jugadores y aficionados. Se espera que esta nueva estrategia de gestión del césped tenga un impacto positivo en el rendimiento del equipo y en la estética del estadio. La intención es clara: ofrecer un campo de juego impecable, acorde a la grandeza de Racing Club y a la exigencia de los torneos en los que participa. Además, esta medida refleja una mayor inversión y compromiso del club con sus instalaciones, demostrando la voluntad de mejorar continuamente la infraestructura y los recursos disponibles. Se busca que el Cilindro, como se conoce popularmente al estadio, sea un escenario de excelencia en todos los aspectos, desde la calidad del césped hasta la comodidad de los espectadores. El cambio en la gestión del césped es un paso más en esta dirección, fortaleciendo la imagen del club y su compromiso con la excelencia deportiva.\La justificación detrás de esta medida radica en las experiencias recientes y en la necesidad de evitar situaciones indeseadas. El comunicado recuerda los problemas que se presentaron en el pasado con el estado del campo de juego, especialmente durante el partido correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, donde el terreno se mostró en condiciones que no eran las ideales. Esta situación generó preocupación y hasta se consideró la posibilidad de que Racing perdiera la localía, algo que finalmente no ocurrió, pero sirvió como un llamado de atención. El club, consciente de la importancia de tener un campo de juego en óptimas condiciones, decidió tomar medidas correctivas. En aquel momento, se explicó que el problema se originó por la remoción del piso de invierno utilizando sustancias químicas y, posteriormente, por la siembra de una nueva carpeta vegetal ry grass. Estas acciones, si bien necesarias para el mantenimiento del césped, aparentemente no se realizaron de la manera más adecuada o generaron complicaciones que afectaron la calidad del campo. La dirigencia, tras analizar la situación y evaluar diferentes opciones, optó por internalizar la gestión del césped, buscando tener un control más directo sobre el proceso y garantizar la calidad del trabajo. Esta decisión refleja un cambio de rumbo en la política de mantenimiento del estadio y subraya la importancia que el club le da al terreno de juego como un elemento fundamental para el desarrollo de los partidos.\El anuncio de Racing Comunica, además de informar sobre la nueva gestión del césped, deja entrever un compromiso a largo plazo con la mejora continua del estadio y de sus instalaciones. La contratación de personal especializado y la asistencia de asesores externos sugieren una inversión significativa en recursos humanos y técnicos, lo cual demuestra la seriedad con la que el club aborda esta cuestión. Se espera que este cambio se traduzca en una mejora notable en la calidad del césped, lo que a su vez beneficiará el espectáculo deportivo y la experiencia de los jugadores y aficionados. Un campo de juego en perfectas condiciones no solo facilita el desarrollo de un fútbol de mayor calidad, sino que también contribuye a la seguridad de los futbolistas y a la prevención de lesiones. La decisión del club de tomar las riendas del cuidado del césped es, en definitiva, una inversión estratégica que busca potenciar el rendimiento del equipo, mejorar la imagen del estadio y consolidar a Racing como una institución deportiva de primer nivel. El anuncio se produce en un momento crucial, justo antes del clásico contra River, lo que demuestra la importancia que el club le da a este partido y a la presentación del equipo ante su afición. La expectativa es alta, y se espera que el Cilindro luzca en todo su esplendor, con un campo de juego impecable que sea un reflejo del compromiso y la dedicación del club





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