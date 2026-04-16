Racing Cae de Forma Increíble ante Botafogo y Se Complica en la Copa Sudamericana

Racing sufre una dolorosa derrota por 3-2 contra Botafogo en El Cilindro, marcada por errores defensivos y falta de efectividad en ataque. El equipo de Gustavo Costas desperdició oportunidades y cayó en el descuento, complicando su camino en la Copa Sudamericana. Se analiza la falta de contundencia y las fragilidades defensivas como claves de la derrota, mientras la hinchada expresa su decepción.

Racing ha vuelto a sufrir una derrota insólita, esta vez por 3-2 frente a Botafogo en su propio estadio, El Cilindro, durante la segunda jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana . El conjunto de Avellaneda, que mantenía un empate y mostraba un mejor desempeño en el campo, pagó un alto precio por sus fallos defensivos, permitiendo que el equipo brasileño se llevara la victoria en el tiempo de descuento. La impotencia se apoderó del director técnico, Gustavo Costas , quien reaccionó con evidente enfado, pateando el primer objeto a su alcance. Tras el pitazo final, se dirigió rápidamente a celebrar con su equipo, a pesar del resultado adverso.

El estratega de la Academia analizó la situación con autocrítica: Creo yo que en los tres partidos que hemos perdido, nos han llegado muy pocas veces, y sin embargo, el porcentaje de goles que nos han anotado es muy alto. Tenemos muchas situaciones de gol, pero nos falta efectividad. Esto se trata de goles, nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles. No estoy preocupado por el juego ni por la actitud, porque mis jugadores lo dan todo en la cancha, pero sí es fundamental que comencemos a convertir y a defender mejor.

La APreViDe confirmó que Racing podrá contar con público visitante en su próximo encuentro ante Aldosivi en Mar del Plata, una noticia que intenta mitigar el golpe de esta derrota. A pesar de la frustración, el equipo debe enfocarse en corregir estas falencias para los próximos compromisos. La falta de contundencia en ataque, combinada con fragilidades defensivas, se ha convertido en un patrón preocupante para el equipo de Avellaneda.

El análisis post-partido reveló que, a pesar de generar oportunidades, la ejecución final ha sido deficiente, mientras que los rivales han aprovechado al máximo las pocas aproximaciones que han tenido a portería. Esta disparidad en la efectividad es un punto clave que Costas y su cuerpo técnico deberán abordar con urgencia. Por su parte, Lisandro Martínez, conocido como Maravilla Martínez, quien regresó a la senda del gol en este encuentro pero también desperdició varias ocasiones claras, expresó su frustración. El delantero reconoció la importancia de haber anotado, pero lamentó las oportunidades perdidas que podrían haber cambiado el rumbo del partido.

Sostuvo que el equipo luchó hasta el final y dejó todo en la cancha, pero reconoció la necesidad de mejorar la definición. Si bien el gol aporta confianza, la sensación de que se escapó una victoria merecida pesa en el ánimo del plantel. La defensa, que tuvo momentos de solidez, terminó sufriendo las consecuencias de desconcentraciones puntuales que el rival supo capitalizar. El encuentro contra Botafogo evidenció las dos caras de Racing: una propuesta de juego ambiciosa y generadora de oportunidades, pero a su vez, una vulnerabilidad defensiva que se ha vuelto recurrente y costosa.

La hinchada, que esperaba una victoria en casa para afianzarse en el grupo, se vio nuevamente decepcionada, generando preocupación sobre el futuro del equipo en la competición internacional. La gestión de los partidos y la concentración en los momentos cruciales serán claves para revertir esta tendencia negativa y asegurar la clasificación a las siguientes fases de la Copa Sudamericana.





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