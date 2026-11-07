Raúl Timerman advierte sobre el impacto de la visita del Papa y el futuro de Milei

Raúl Timerman analiza la visita del Papa a Argentina, la posible candidatura de Patricia Bullrich y las perspectivas electorales del oficialismo libertario frente a la oposición.

El analista político Raúl Timerman ofreció una perspectiva crítica sobre el escenario actual bajo la gestión de Javier Milei, destacando la posible influencia de la visita del Papa Francisco en la conciencia pública respecto a las políticas gubernamentales. Timerman identificó a Patricia Bullrich como una figura central para garantizar la continuidad del proyecto libertario, sugiriendo que su posición podría verse fortalecida por los desafíos que enfrenta el equipo actual en términos de aceptación social y estrategia política.

Visita del Papa y movilización de conciencias

Timerman describió la llegada del Pontífice a Argentina como un evento que podría generar un movimiento significativo de conciencias, especialmente en contraste con la orientación filosófica del Gobierno nacional. Afirmó que la visita será conflictiva y movilizará a mucha gente, destacando las diferencias entre el discurso presentado en Montevideo y las medidas implementadas en materia de salud pública, discapacidad y salud mental. El analista operó bajo la intuición y la experiencia para predecir que este encuentro podría exponer temas que el país ha ido abandonando a lo largo de los años, generando un impacto directo en la percepción social.

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Adormecimiento social y datos electorales

En el contexto de un supuesto adormecimiento social frente al deterioro de las condiciones de vida de una parte importante de la población, Timerman reconoció que el Gobierno mantiene un nivel de aprobación del 37 por ciento. Sin embargo, advirtió que este respaldo no se traduce necesariamente en una victoria electoral segura. En mediciones recientes, Axel Kicillof se presenta como el principal candidato opositor instalado, aunque todavía pierde por cuatro puntos en los escenarios electorales relevados por el analista. Esta brecha numérica sugiere una competencia cercana pero con una base de apoyo gubernamental que muestra signos de fragilidad ante el cansancio social.

Escenarios políticos y candidaturas oficiales

Respecto al armado político de cara a las próximas elecciones presidenciales, Timerman consideró que es prematuro establecer candidaturas y alianzas definitivas en este momento. Mencionó las aspiraciones de Sergio Massa y Patricia Bullrich, además de los nombres de los exgobernadores Sergio Uñac y Gerardo Zamora dentro del peronismo. Pronosticó que se empezará a delimitar el escenario político después de la visita del Papa, con proyecciones hacia noviembre y diciembre, para que para marzo se tenga un contexto electoral más conocido y definido. Esta línea de tiempo sugiere un período de definición estratégica antes del inicio formal de las campañas intensivas.

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El perfil de Patricia Bullrich como candidata

Uno de los puntos centrales del análisis fue el posicionamiento de Patricia Bullrich y sus diferencias internas con el Gobierno nacional. Timerman señaló que la ministra observa tanto sus propias convicciones como el comportamiento de su electorado, que alcanzó los 23 puntos en las elecciones generales. Afirmó que la mitad del electorado amarillo que la votó no está de acuerdo con la orientación que está tomando el Gobierno actualmente. Además, destacó que hay una parte del establishment económico que apoya las medidas de Milei pero ve en peligro la reelección debido a factores como su forma de comunicación, su equilibrio emocional y su intolerancia percibida, viendo en Bullrich la opción para renovar esta gestión.

Limitaciones legales de Cristina Kirchner

Sobre la figura de Cristina Kirchner, Timerman sostuvo que, desde el punto de vista legal, no podrá volver a competir por la Presidencia debido al fallo de la Corte Suprema. No obstante, consideró que una eventual candidatura podría servir políticamente para instalar una campaña y lanzar una fórmula electoral. En ese mismo escenario, destacó la disposición de Axel Kicillof de disputar una interna con Cristina Kirchner, evaluando que eso pondría en duda el liderazgo de la expresidenta por primera vez. Esta dinámica interna dentro del peronismo añade una capa de complejidad al frente opositor y redefine las alianzas estratégicas futuras.