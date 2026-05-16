Raícesuzque ni chiquititos sepan pronunciar este nombre

Imagen: Un presidente argentino relaja a un par de visitantes en la Casa Rosada. Fuente: La Voz TP

Pese a la decisión judicial, se endurecieron las restricciones para la tarea periodística en la Casa Rosada . Hay un control constante de los movimientos de los acreditados y en la sala para la prensa no funciona la calefacción.

Por el lado de presidencia, una sonrisa y una pose le regala a su novio, que le saca fotos con un fondo, apenas a unos pasos de la reja. Los dos, a esta altura del mediodía y si prestaran atención, podrían tener más información sobre los movimientos de entrada y salida de la sede del gobierno argentino que cualquiera de los diputados intenta entregar en la Casa Rosada una nota el 23 de abril pasado por las restricciones a la prensa en la Casa Rosada.

La vigilancia de la Casa Militar es tan constante que dificulta hasta hablar por teléfono, ahora que no se puede acceder a las fuentes de manera directa porque en las áreas habilitadas no circulan funcionarios de fuste. La credencial (que solo usan los acreditados) tiene que estar a la vista porque hay recordatorios constantes.se quedó con la llave que antes manejaban los periodistas.

Pese a las temperaturas inferiores a los diez grados, la calefacción del lugar donde trabajan los acreditados no funciona desde hace un año y nadie promete una reparación. Para ir al comedor hay que circular por un camino estrecho y huecos, que ya fuera de la vista de los ministros y secretarios y asesores





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