La nueva obra de Diego Cano explora la identidad dividida de un asesino y un surfista en Río de Janeiro, entrelazando literatura y cultura brasileña.

La cuarta novela de Diego Cano, titulada Río de Janeiro, presenta una trama compleja que fusiona dos identidades dispares en un solo protagonista. La obra explora la transformación física y mental de Joao, un asesino a sueldo de la favela, y Xingu, un surfista de clase alta, quienes se convierten en una entidad única.

Orígenes de Joao y Xingu en la trama

Joao proviene de la favela y trabaja como chofer de aplicación entre crimenes, mientras que Xingu es un surfista temeroso y de estatus socioeconómico alto. Ambos personajes llevan vidas separadas hasta que convergen en el mar, esperando la misma ola, lo que desencadena la fusión de sus cuerpos y mentes.

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Tras el encuentro, el cuerpo de Xingu se apodera de la mente de Joao. Esta unión permite que el protagonista escuche voces de la naturaleza que le imploran no realizar trabajos criminales, así como las reflexiones internas de Xingu, revelando que sus perspectivas sobre la vida son fundamentalmente distintas.

Estructura narrativa y estilo literario único

A diferencia de otras obras argentinas que priorizan lo extraño sobre la trama, Cano mantiene una imaginación controlada y preceptiva, similar a su obra anterior La Verdulería de 2022. La narrativa avanza constantemente hacia adelante, evitando retrocesos y ofreciendo una experiencia coherente a pesar de la locura aparente de la premisa.

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El lenguaje de Cano es sinuoso y peligroso, mezclando frases porteñas comunes con expresiones en portugués. Esta estrategia lingüística, arraigada en la tradición de autores como Aira y Wilcock, crea una textura narrativa rica que distingue su trabajo de la literatura delirante convencional, posicionándolo como un narrador de espíritu clásico.

El Carnaval como textura sensorial vital

Durante cuatro días de Carnaval, la novela detalla las sensaciones de la ciudad, los cuerpos y la naturaleza brasileña que rodea a Río de Janeiro. El Carnaval no actúa como un telón de fondo decorativo, sino como una textura presente que los personajes y el lector perciben a través de los colores, sabores y cambios lumínicos.

La narración captura la percepción alterada del protagonista, quien vive sin poder detener las sensaciones que transforman su entorno. Esta libertad narrativa permite deformar el relato hacia un aparente absurdo, alcanzando su cima en el uso calculado de contrastes lingüísticos y descripciones vívidas del paisaje.

Impacto de los cambios de percepción y farmacología

La obra aborda las responsabilidades asumidas demencialmente por el personaje, cuyos estados son alterados por factores fármacos no explicitados. La realidad corre de su eje, permitiendo a Cano describir la ciudad y el comportamiento de la multitud con una libertad que deforma la percepción hasta el límite.

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Desde el horizonte, el sol asoma en la madrugada, transformando escenarios oscuros en luminosos. La luz enrarecida hace agachar las cabezas, contrastando el azul de la sombra con el amarillo de la luz plena, reflejándose en el agua con una nitidez incandescente que evoca la inspiración inicial de Wilcock.