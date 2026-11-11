Río Cuarto celebra 240 años con festejos masivos y retorno del Turismo Carretera

Río Cuarto conmemora 240 años de fundación con un extenso calendario cultural y deportivo. El intendente De Rivas encabezó los actos centrales mientras la ciudad recibió el regreso del Turismo Carretera.

La ciudad de Río Cuarto celebró este miércoles el 240° aniversario de su fundación con una intensa agenda institucional y cultural. El intendente Guillermo De Rivas encabezó los actos oficiales en la Plaza Roca, destacando el potencial productivo de la región.

Actos Oficiales y Apoyo Provincial

El evento central contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, quien ratificó el apoyo provincial a obras clave como la circunvalación. La Banda Militar Batallón de Arsenales 604 del Ejército Argentino ofreció una actuación especial junto a Eze Pedraza.

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Cierre Deportivo con Turismo Carretera

La grilla festiva incluyó el regreso del Turismo Carretera a Río Cuarto tras una ausencia prolongada. Este fin de semana se disputará la penúltima fecha de la Copa de Oro, generando gran expectativa en los hinchas.

Agenda Cultural en Salas y Museos

Más de 60 propuestas culturales ocuparon salas, museos y espacios públicos durante la jornada. La 12ª edición de La Noche de los Museos abrió más de 20 espacios con talleres de acceso libre desde las 19 horas.

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Actividades al Aire Libre y Pericón

El sábado se concentraron las convocatorias al aire libre con la XXII edición del Pericón. Más de 600 parejas desfilaron en el Anfiteatro Atahualpa Yupanqui cerrando el ciclo de festejos por la efemérides cordobesa.

Festivales Gastronómicos y Musicales

El festival popular en el Anfiteatro Griego Walter Romero reunió un vasto patio gastronómico. Artistas como Los Caligaris y Dúo Sachero cerraron la primera jornada junto al clásico de fútbol entre Sportivo Atenas y Estudiantes.