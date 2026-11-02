Quinta Fiesta de la Tradición y el Asado llega a Lobos en noviembre

La Municipalidad de Lobos organiza la 5.ª edición de la Fiesta de la Tradición y el Asado los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Parque Ingeniero Hiriart con entrada gratuita.

La Municipalidad de Lobos anuncia la realización de la quinta edición de la Fiesta de la Tradición y el Asado. Este evento cultural y gastronómico tendrá lugar entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en el Parque Municipal Ingeniero Hiriart. La propuesta busca reunir a vecinos y turistas mediante una celebración de la cultura criolla con entrada libre y sin costos de acceso.

Competencia principal y técnica culinaria

El certamen de asado a la estaca será el acto central de la programación durante la jornada del domingo 8 de noviembre. Esta modalidad de cocción tradicional implica colocar la carne sobre una estructura metálica o de madera junto al fuego abierto. El método permite cocinar piezas de gran tamaño controlando la temperatura mediante la distancia con las brasas. Esta técnica difiere significativamente de la parrilla convencional al priorizar la exposición prolongada al calor indirecto.

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La competencia formará parte del cierre oficial de la quinta edición del evento organizado por las autoridades locales. Se espera la participación de asadores destacados que demostrarán sus habilidades culinarias en este formato rural. El evento se complementará con espectáculos musicales y presentaciones de danzas tradicionales que honran las expresiones culturales argentinas.

Agenda diaria y propuestas culturales

La programación se extenderá por tres jornadas consecutivas con horarios escalonados para facilitar la asistencia. El viernes 6 de noviembre el recinto se abrirá a las 19.00 horas con actividades nocturnas. La jornada comenzará con un patio peñero dedicado al encuentro alrededor de la música folclórica viva. Este espacio musical será el punto de partida para una celebración que combina gastronomía y artes.

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El sábado 7 de noviembre la apertura será a las 11.00 horas y mantendrá la programación gastronómica. Se habilitarán puestos con food trucks y gazebos ofreciendo variedad de propuestas culinarias. La feria de artesanías presentará productos elaborados por creadores locales en un espacio dedicado. Además, la feria de viveros exhibirá plantas y productos del sector agrícola para los visitantes.

La última jornada del domingo 8 de noviembre también comenzará a las 11.00 horas con música en vivo continua. Las presentaciones de danzas tradicionales se alternarán con el desarrollo del concurso principal. Los asistentes podrán recorrer las diferentes estaciones gastronómicas mientras disfrutan del ambiente festivo. La combinación de actividades permite organizar una visita completa basada en la experiencia criolla.

Logística y acceso al recinto municipal

El Parque Municipal Ingeniero Hiriart en la localidad de Lobos, provincia de Buenos Aires, será el sede oficial. El acceso al recinto permanece libre y gratuito durante las tres jornadas sin restricciones de capacidad. La organización facilita la circulación de los asistentes por los diferentes módulos culturales y alimentarios. La ubicación central permite combinar la salida turística con un recorrido por la infraestructura local.

La celebración se inserta dentro del calendario de actividades culturales y turísticas promovidas por la comuna. Constituye una alternativa consolidada para fines de semana enfocados en la identidad provincial. La estructura organizativa asegura la continuidad del evento como punto de referencia regional en el sector.

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Para consultas oficiales sobre horarios o programación detallada se recomienda seguir las publicaciones de Cultura Lobos en Instagram. Esta red social sirve como canal directo para actualizar cualquier cambio último en la agenda. La organización mantiene la transparencia informativa para garantizar una experiencia segura y planificada.