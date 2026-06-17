Quiniela de Entre Ríos define ganadores, nueva autopista para la ciudad y cábala mundialista

Resultados de la Quiniela de Entre Ríos, construcción de autopista para reducir tráfico, autoexclusión del juego, cotización del dólar y hamburguesa cábala para la Selección Argentina.

La Quiniela de Entre Ríos ha publicado sus resultados, definiendo el orden final de los números ganadores. Este sorteo, seguido por muchos en la provincia, marca el cierre de una nueva edición del tradicional juego de azar.

Mientras tanto, en el plano urbano, se anunció la construcción de una nueva autopista que circunvalará toda la ciudad, un proyecto largamente esperado que busca reducir significativamente el tráfico en horas pico y mejorar la movilidad de los habitantes. En el ámbito de la salud mental, soñar con vicios suele interpretarse como una señal de tentaciones, excesos o hábitos que nos hacen perder el control, funcionando como un llamado a reconocer dependencias y establecer límites personales.

Para quienes buscan alternativas de cultivo en espacios reducidos, existe un árbol ideal para casas pequeñas que da frutos todo el año, es de fácil cuidado y no levanta raíces invasivas. En materia de juego responsable, la autoexclusión se presenta como una herramienta clave para jugadores que reconocen un problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Este trámite, irrevocable por un año, impide el ingreso a casinos y otras salas como medida concreta de prevención. Puede gestionarse online mediante correo electrónico o WhatsApp, enviando fotos, un video y firma digital. Para más información, se puede contactar al 0800-888-2202 o por correo electrónico.

En lo financiero, el dólar blue y el dólar oficial muestran sus cotizaciones este martes 16 de junio, con minuto a minuto de actualización y los valores de los dólares financieros CCL y MEP, información crucial para seguir la semana en los mercados. Finalmente, en el ámbito deportivo, con motivo del Mundial, lanzan la hamburguesa "anulo mufa" como cábala para la Selección Argentina. Los creadores señalan: "No podemos garantizar el resultado, pero sí el ritual"





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