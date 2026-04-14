Quiñónez: De la Sombra en Independiente a Figura Clave en el Barcelona SC Rival de Boca

Jhonny Quiñónez, mediocampista ecuatoriano que no tuvo éxito en Independiente, ahora brilla en Barcelona SC, rival de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. Su historia de redención y su importancia en el equipo ecuatoriano.

Jhonny Quiñónez , el mediocampista ecuatoriano que no logró afianzarse en Independiente y salió a préstamo, se ha transformado en una pieza clave para Barcelona de Guayaquil, rival de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. La trayectoria de Quiñónez es un claro ejemplo de cómo el fútbol puede deparar destinos inesperados. Llegó a Independiente en enero de 2024 procedente de Aucas, después de que el club argentino invirtiera aproximadamente un millón de dólares por el 50% de su pase. Las expectativas eran altas, pero lamentablemente para el jugador y el club, no logró encontrar su lugar en el equipo. Su paso por Avellaneda estuvo marcado por la irregularidad, las pocas oportunidades y la falta de confianza, lo que finalmente condujo a su cesión a Barcelona de Guayaquil a principios de 2025. El cambio de aires le sentó de maravilla. En Ecuador, Quiñónez encontró el espacio y la confianza que necesitaba para explotar su potencial.

Desde su llegada a Barcelona, Quiñónez ha experimentado un resurgimiento en su carrera. El club ecuatoriano le brindó la continuidad que necesitaba, y el mediocampista no tardó en demostrar su valía. Durante el último año, sumó minutos con regularidad, convirtiéndose en un jugador indispensable en el esquema táctico del equipo. En lo que va de 2026, Quiñónez ya suma 11 partidos disputados, divididos entre la liga local y la Copa Libertadores, con un total de tres goles marcados. Uno de sus momentos más destacados se produjo en la fase previa de la Libertadores, específicamente en el partido de vuelta contra Argentinos Juniors. En un encuentro muy disputado, Quiñónez se erigió como el héroe del equipo, anotando un golazo desde fuera del área que llevó la serie a los penales y finalmente aseguró la clasificación de Barcelona. Su capacidad para definir en momentos cruciales y su versatilidad en el campo de juego lo han convertido en un referente para sus compañeros y en una amenaza constante para los rivales. Actualmente, Barcelona comparte el Grupo D de la Libertadores con Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica, conformando una zona que se perfila como una de las más competitivas del torneo.

El debut de Barcelona en la fase de grupos de la Libertadores no fue el ideal, ya que cayeron derrotados 1-0 ante Cruzeiro. Sin embargo, Quiñónez se perfila como una de las cartas más importantes del equipo ecuatoriano para luchar por la clasificación a la siguiente ronda. Su rendimiento y su capacidad de liderazgo son fundamentales para las aspiraciones del club. La afición de Barcelona confía en que Quiñónez, junto al resto del equipo, pueda ofrecer un buen papel en la Libertadores y competir al más alto nivel. Su historia es un claro ejemplo de perseverancia y adaptación, demostrando que, a pesar de las dificultades, es posible reinventarse y alcanzar el éxito. La transformación de Quiñónez es una inspiración para aquellos futbolistas que buscan una segunda oportunidad y una lección sobre la importancia de la perseverancia en el deporte. Su paso por Independiente y su posterior éxito en Barcelona reflejan las dinámicas del fútbol, donde las oportunidades y los contextos pueden cambiar radicalmente la trayectoria de un jugador





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