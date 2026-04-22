Quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada: La Justicia da luz verde a la liquidación

La Justicia argentina declaró la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, una de las principales cooperativas lácteas del país, tras la solicitud de la empresa. Se descarta el salvataje y se inicia el proceso de liquidación de activos.

La justicia argentina ha dictaminado la quiebra de Sancor Cooperativas Unidas Limitada, una de las cooperativas lácteas más importantes del país. Esta decisión, tomada por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, se produce tras la solicitud formal presentada por la propia empresa la semana anterior, amparándose en la Ley de Concursos y Quiebras (24.522).

La resolución judicial, emitida este miércoles, establece de manera explícita la inviabilidad de aplicar el procedimiento de salvataje previsto en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, lo que implica que no se buscará una reestructuración de la empresa para evitar su liquidación. Esta determinación marca un punto crítico en la historia de Sancor, una cooperativa con décadas de trayectoria en el sector lácteo argentino y un actor clave en la economía de la región.

La situación financiera de Sancor se ha deteriorado significativamente en los últimos años, afectada por diversos factores como la volatilidad de los precios internacionales de la leche, el aumento de los costos de producción, la competencia creciente y problemas de gestión interna. La empresa había intentado implementar medidas de reestructuración y reducción de costos, pero estas no fueron suficientes para revertir la tendencia negativa.

La solicitud de quiebra fue vista como una medida inevitable para proteger los intereses de los acreedores y evitar un mayor deterioro de la situación financiera de la cooperativa. La quiebra de Sancor genera incertidumbre sobre el futuro de miles de productores de leche que dependían de la cooperativa para la comercialización de su producción, así como de los empleados que trabajaban en las diferentes plantas y establecimientos de la empresa.

El impacto económico y social de esta decisión se sentirá en toda la cadena láctea argentina. El fallo judicial designa a los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat como síndicos, quienes continuarán gestionando el proceso concursal. Se les exige actuar con diligencia y rapidez, bajo la amenaza de ser removidos de sus funciones en caso de incumplimiento.

La Justicia ha dispuesto que aquellas plantas y establecimientos que mantengan actividad productiva, especialmente aquellos con contratos en curso, podrán seguir operando. Sin embargo, en los demás casos, se ha ordenado la preservación y conservación de los activos de la empresa para evitar su deterioro y facilitar su futura venta. En un plazo de cinco días, la sindicatura y la coadministración deberán realizar un análisis técnico exhaustivo de cada unidad productiva para determinar cuáles plantas continuarán operativas.

Esta decisión busca minimizar el impacto de la quiebra en la producción de leche y garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales existentes. La continuidad de las operaciones será, no obstante, transitoria, ya que cesarán automáticamente en el momento en que se concrete la venta de los activos de la empresa, a menos que el comprador decida asumir los contratos existentes.

La venta de los activos de Sancor se realizará a través de un proceso de licitación pública, en el que podrán participar diferentes empresas e inversores interesados en adquirir las plantas, los equipos y los derechos de la cooperativa. El objetivo es obtener el mejor precio posible por los activos de Sancor y utilizar los fondos para pagar a los acreedores.

La transparencia y la legalidad del proceso de venta serán fundamentales para garantizar la confianza de los inversores y evitar posibles impugnaciones. En lo que respecta a la situación laboral, la Justicia ha establecido que los salarios y retribuciones generados durante esta etapa del proceso concursal serán considerados gastos del concurso y tendrán prioridad de pago, de acuerdo con lo establecido por la ley.

Esto significa que los empleados de Sancor recibirán sus salarios y beneficios, aunque el pago podría demorarse en función de la disponibilidad de fondos. La incertidumbre laboral es una de las principales preocupaciones de los empleados de Sancor, quienes temen perder sus empleos como consecuencia de la quiebra de la cooperativa. El gobierno argentino ha anunciado que tomará medidas para proteger los derechos de los trabajadores y facilitar su reubicación laboral.

Se están evaluando diferentes programas de capacitación y asistencia para ayudar a los empleados de Sancor a encontrar nuevas oportunidades de empleo. La quiebra de Sancor también plantea desafíos para los productores de leche que dependían de la cooperativa para la comercialización de su producción. Se están buscando alternativas para garantizar que los productores puedan seguir vendiendo su leche y evitar pérdidas económicas.

El gobierno argentino ha anunciado que brindará apoyo financiero y técnico a los productores de leche afectados por la quiebra de Sancor. La situación de Sancor es un ejemplo de las dificultades que enfrentan las cooperativas argentinas en un contexto económico complejo y volátil. La falta de acceso a financiamiento, la competencia desleal y los problemas de gestión son algunos de los desafíos que deben superar las cooperativas para seguir siendo viables y competitivas.

La quiebra de Sancor es un llamado de atención para el sector cooperativo argentino y una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las cooperativas y promover su desarrollo sostenible





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