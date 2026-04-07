¿Querés ser feliz o tener razón?: Cecilia Propato reinventa a Shakespeare en una experiencia inmersiva

La dramaturga Cecilia Propato presenta ¿Querés ser feliz o tener razón?, una innovadora experiencia teatral inmersiva que revive el espíritu de Shakespeare en Ítaca Complejo Teatral. La obra desafía las convenciones y ofrece una reinterpretación audaz de los arquetipos del bardo inglés, con funciones los domingos al mediodía.

Cecilia Propato revive el espíritu shakespeariano con una experiencia teatral inmersiva que desafía las convenciones. La dramaturga presenta ¿Querés ser feliz o tener razón?, Mundo Shakespeare , un espectáculo que se despliega los domingos al mediodía en Ítaca Complejo Teatral , invitando al espectador a sumergirse en un universo laberíntico y vibrante.

En este espacio, 26 intérpretes dan vida a los arquetipos más emblemáticos del bardo inglés, ofreciendo una reinterpretación audaz y contemporánea de sus obras maestras. El proyecto, concebido como un rito festivo y dionisíaco, busca revitalizar la cartelera porteña con una propuesta innovadora que rompe con las estructuras tradicionales del teatro. La elección del horario, los domingos al mediodía, no es casualidad; Propato busca emular la temporalidad original del siglo XVII, cuando las representaciones se llevaban a cabo a plena luz del día, evadiendo la oscuridad y los peligros de las calles londinenses. La idea es que el público inicie su jornada dominical de una manera diferente, fusionando la experiencia teatral de una hora y cuarto con el tradicional almuerzo dominical, creando una simbiosis única entre arte y cotidianidad. El proyecto, lejos de ser una adaptación convencional, se fundamenta en una dinámica de libre circulación. Al ingresar, el público es asignado al bando de los Montescos o de los Capuletos, sumergiéndose en una aventura individual a través de micromonólogos que se entrelazan en un espacio común pero laberíntico. Propato ha creado 26 monólogos en prosa poética, reinterpretando personajes de obras icónicas como Hamlet, Otelo y Macbeth, y abordando el universo shakespeariano con una mirada fresca y original. Uno de los aspectos más destacados de la puesta es la inclusión de la voz femenina, visibilizando el rol de las mujeres en la creación de estos mitos, y explorando teorías sobre la autoría de las obras de Shakespeare, rescatando figuras como Amelia Bassano, quien se cree que tuvo un papel significativo en su creación. Esta perspectiva, que desafía el patriarcado y la historia oficial, se materializa en una dramaturgia fragmentada que prioriza la creatividad sobre el orden cronológico. La puesta visual, inspirada en referentes pictóricos de tonos rojos, ocres y marrones, crea una atmósfera intensa y evocadora. Propato colabora estrechamente con la diseñadora de luces para plasmar esta estética visual, que se complementa con su presencia en escena como una figura que marca el ritmo del espectáculo, supervisando un mundo donde los espectadores pueden disfrutar de alimentos y bebidas mientras los personajes debaten sobre razones y pasiones. El título de la pieza, ¿Querés ser feliz o tener razón?, funciona como un disparador filosófico que permea toda la representación. Propato plantea que la felicidad no es una satisfacción instantánea, sino un estado que se construye a lo largo del tiempo, requiriendo empatía con el contexto mundial, mientras que la búsqueda de la razón se presenta como una trampa de la manipulación política y estratégica. La propuesta de Propato, con su enfoque inmersivo y su reinterpretación audaz de Shakespeare, promete ser una experiencia teatral inolvidable, que invita a la reflexión y al cuestionamiento de las verdades establecidas





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