¿Quejarse podría alargar la vida? Descubren que liberar emociones negativas de forma saludable beneficia la salud

Estudios recientes indican que quejarse de manera saludable puede elevar la dopamina y prevenir enfermedades, pero el exceso de quejas también afecta la capacidad cognitiva. Expertos en psicología y neurología explican cómo encontrar el punto justo para el bienestar emocional y físico.

Algunos especialistas en psicología señalan que expresar emociones negativas de forma saludable podría contribuir al bienestar psicológico y物理ico de las personas. Las emociones impactan directamente en la salud, y durante años los investigadores han buscado comprender esta relación.

En medio de esas investigaciones, llegaron a una llamativa conclusión: las personas que más se quejan pueden vivir más años. Según la psicóloga de familia Isabel Menéndez, cuando nos quejamos, aumenta la dopamina y nos sentimos mejor. Esto sugiere que la expresión controlada de emociones negativas actúa como una válvula de escape que evita la acumulación de estrés.

Por otro lado, reprimir los sentimientos puede transformarse en problemas físicos como úlceras de estómago o dolores de cabeza. Sin embargo, también hay que evitar el extremo opuesto: quejarse constantemente puede bloquear la capacidad de resolver problemas, reducir la concentración y la inteligencia ejecutiva, según explica el neurólogo Alejandro Andersson, director del Instituto de Neurología de Buenos Aires.

Por tanto, el equilibrio es clave: expresar lo que nos molesta sin convertirlo en un hábito que impida valorar lo positivo y practicar la gratitud, es indispensable para mantener un buen estado de salud general





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