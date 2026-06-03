Queda prohibido cobrar propinas obligatorias en restaurantes y bares de México

La Profeco emite una norma que prohíbe exigir o incluir automáticamente propinas en las cuentas de restaurantes y bares, reafirmando que la gratificación es voluntaria y debe depender únicamente de la decisión del cliente.

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) ha confirmado que queda totalmente prohibido cobrar propinas obligatorias o fijar montos en restaurantes y negocios de todo el país.

Esta medida busca proteger a los consumidores de prácticas abusivas, recordando que la propina es una gratificación voluntaria que no puede formar parte obligatoria de la cuenta final. Los establecimientos no pueden incluir cargos automáticos por concepto de propina, ni exigir pagos adicionales, incluso cuando los clientes decidan recompensar el servicio con dólares, euros o cualquier otra divisa.

La dependencia enfatizó que la entrega de propina depende exclusivamente de la voluntad del cliente y que los proveedores deben respetar esta condición. Con la llegada de aficionados de numerosos países, se prevé un incremento en los pagos realizados con divisas internacionales como el dólar estadounidense y el euro, lo que refuerza la importancia de esta normativa. Ante un posible cobro no autorizado, como "service charge" o cargos similares, el consumidor puede solicitar que sea eliminado inmediatamente.

Esta disposición se alinea con los esfuerzos por garantizar transparencia y equidad en las transacciones comerciales, especialmente en sectores como restaurantes, bares y cafeterías





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