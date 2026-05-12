Qué hacer y dónde está Canela, en Brasil

Canela es uno de los destinos más importantes del sur de Brasil, famosa por sus 22 parques temáticos y su entorno natural de sierras. Su fácil acceso desde Porto Alegre y ubicación dentro del estado de Río Grande do Sul la convierten en un destino turístico muy elegido dentro de la Serra Gaúcha. Además, Canela ofrece una variada oferta gastronómica y recreativa para disfrutar el día completo sin alejarse del centro, combinándose actividades de aventura en la naturaleza con entretenimiento y descanso.
Canela es un destino turístico destacado del sur de Brasil , famosa por su entorno natural de sierras y sus 22 parques temáticos . Ubicada en la Serra Gaúcha y accesible desde Porto Alegre, ofrece una variedad de actividades combinadas entre la naturaleza, descanso y entretenimiento, incluyendo senderismo, saltos de agua y parques temáticos .
Además, cuenta con una gastronomía muy variada y una oferta recreativa completa para pasar el día en cualquier estación del año. Su fácil acceso y ubicación dentro del estado de Río Grande do Sul lo convierten en un destino muy elegido dentro de la Serra Gaúcha
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