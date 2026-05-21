Qué hacer luego de un choque y qué pasa si la otra persona no tiene documentos

Los expertos recomiendan seguir ciertos pasos después de un choque, como no mover el auto y documentar todo. Si la otra persona no tiene documentos, se aconseja sacar una foto de la patente del vehículo y continuar el reclamo por otra vía.

Luego de un choque, es fundamental no mover el auto, documentar todo y contactar al seguro. Los expertos recomiendan sacar fotos y videos del lugar del hecho, la posición de los autos y los daños ocasionados.

Si la otra persona no tiene documentos, se aconseja sacar una foto de la patente del vehículo y continuar el reclamo por otra vía. En la Argentina, el plazo habitual para denunciar un accidente es dentro de las 72 horas hábiles desde ocurrido el hecho. Es importante hacer la denuncia cuanto antes y aportar la mayor cantidad de información posible desde el inicio





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