Qué dice la psicología de quienes hablan con sus mascotas

La psicología explica por qué algunas personas hablan con sus mascotas como si fueran humanos y qué revela ese hábito sobre su empatía.

Hablar con las mascotas como si entendieran cada palabra es una práctica muy extendida entre quienes conviven con un animal de compañía. Desde la psicología se ha analizado por qué algunas personas lo hacen y qué dice ese comportamiento sobre ellas, según la información difundida desde Vozpópuli.

Quienes tienen una mascota en casa suelen describirla como un compañero leal que saca lo mejor de sí y llena de ternura el día a día. Con el tiempo se establece un vínculo afectivo que lleva a muchas personas a despedirse con un beso en la cabeza o a prometer que no tardarán en regresar.

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Hay también quienes tratan a su animal como si fuera un hijo y pronuncian frases como si realmente fueran a entender todo lo que se les pide o indica. La psicología observa este gesto como parte de la relación entre personas y animales, y no como una rareza aislada.

Antropomorfismo: la tendencia a humanizar a los animales

La psicología animal define este comportamiento como antropomorfismo. Se trata de la tendencia natural a atribuir pensamientos, emociones, intenciones y características humanas a los animales.

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Según lo detallado desde Vozpópuli, este hábito también revela ciertos detalles de la personalidad de cada individuo. Por eso el antropomorfismo se estudia como una forma de entender no solo al animal, sino también a quien lo observa y le habla.

Empatía e inteligencia emocional en los dueños

Según la explicación recogida, el antropomorfismo demuestra que estas personas tienen alta empatía, ya que son capaces de preocuparse genuinamente por el bienestar de otros. Esta capacidad se relaciona con la facultad de ponerse en el lugar de otro ser.

A esto se suma la inteligencia emocional, que se refleja en una gran capacidad para regular las propias emociones, usar la imaginación y encontrar calma. Para lograrlo se menciona una práctica similar al mindfulness, entendida como estar en el presente.

Los expertos señalan además que hablar con las mascotas puede ser un gran apoyo frente a la soledad y el estrés. La mascota funciona como un amortiguador emocional que ayuda a reducir la ansiedad.

Según la explicación, también se eleva la oxitocina, conocida como la hormona del cariño. Así, el dueño se siente acompañado y escuchado sin temor a ser juzgado.

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Un estudio publicado en People and Animals: The International Journal of Research and Practice analizó a 244 propietarios de mascotas. Su objetivo fue estudiar la relación entre el apego a los animales, la empatía y el antropomorfismo.

Los investigadores encontraron una asociación positiva entre la tendencia a atribuir características humanas a las mascotas y la empatía como cualidad social. En otras palabras, quienes tienden a ponerse en el lugar de los animales también pueden ser más proclives a imaginar qué sienten, qué quieren o qué piensan.

Riesgos de la humanización excesiva de mascotas

Algunos especialistas en conducta animal advierten que una humanización excesiva puede traer problemas. Tratar al animal como un par humano puede dificultar la lectura correcta de sus instintos naturales y señales corporales.

Además, puede generar confusión en las pautas de aprendizaje del animal o provocarle estrés, ansiedad por separación e hiperapego. Por eso, los expertos recomiendan equilibrar el cariño con el respeto absoluto hacia la verdadera naturaleza de la mascota.