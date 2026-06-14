Qué dice la IA de Olé para el lunes, martes y miércoles: todos los partidos, probabilidades y por dónde verlos

La súper computadora de pronósticos de Olé, llamada PredictIA, ha realizado simulaciones de los diez partidos que cierran la primera fecha del Mundial 2026.

La súper computadora de pronósticos de Olé, llamada PredictIA, ha realizado simulaciones de los diez partidos que cierran la primera fecha del Mundial 2026 . La IA ha dado sus números para los partidos que se jugarán entre el lunes 15 y el miércoles 17 de junio.

Argentina debuta el martes ante Argelia, y la Scaloneta tiene más de la mitad de las simulaciones a favor, con un 58,4% de probabilidades de ganar. El partido entre Ghana y Panamá también tiene una alta probabilidad de ganar para Ghana, con un 74,9%. El partido entre Portugal y Congo RD tiene el porcentaje de empate más alto de los diez encuentros, con un 35,3%.

PredictIA es una herramienta desarrollada por el equipo de Analítica Avanzada de Olé, que ejecuta todos los días 250.000 simulaciones del torneo combinando distintas métricas de rendimiento del pasado y del presente de cada selección. Las probabilidades son de carácter informativo y no constituyen recomendación de apuestas. Los partidos que se jugarán son: España vs Cabo Verde, Irán vs Nueva Zelanda, Argentina vs Argelia, Ghana vs Panamá, Portugal vs Congo RD.

La IA también ha dado sus números para las probabilidades de cada selección de ser campeona del Mundial, las chances de pasar de grupos y mucho más. Es importante tener en cuenta que las probabilidades no significan que el resultado ya esté decidido, sino que representan la probabilidad de que un resultado ocurra en una gran cantidad de simulaciones





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