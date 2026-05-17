Que avanzaba River Plate a la final con la victoria en la capital?

River Plate se clasificó para la final con una victoria emocionante en la capital. Tras perder una oportunidad el paso anterior, muchos hinchas estaban preocupados por la progresión de River Plate. Sin embargo, esta victoria prometedora demuestra que pueden competir aún más en este torneo. Ahora, en la final, se enfrentarán a la franquicia de Rosario, que se les mostró como favorito durante toda la temporada, pero River Plate demostró que no era tan predecible. Querían evitar el enfadonoso 2-1 de tiempo general en el torneo y przeżyli.

River Plate logró ganar su próximo partido clave, después de tres contratiempos consecutivos de la semana, permitiendo a los hinchas creer en los 'Milonguinos'. Con un total de siete cambios en la alineación inicial, y considerando los problemas de similares jugadores en el equipo de Eduardo Coudet, se produjo un enfrentamiento equitativo entre ambos equipos.

Aunque River Plate jugó bien en la primera parte, el visitante, el clásico 'Banda Talleres', logró anotar dos goles para llevarse la ventaja sobre el partido. Sin embargo, el equipo de River logró mantener la diferencia y unirse al marcador en la segunda parte, gracias a los goles de Juan Cruz Meza y Sebastián Driussi. Ese resultado les permitió llevarse el punto justo y clasificarse a la final tras pasar los cuartos de final.

Los entrenadores que apostaron por una alineación de jóvenes hicieron un gran papel en este resultado, especialmente en Marcos Acuña y Germán Pezzella, que jugaron como titulares y ocuparon los puestos de medio de los volantes. Otra gran actuación en el partido llegó a través del lateral derecho, Sebastián Rivero, quien se salvó varias veces desde el 'Banda' con grandes cotas en la defensa





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