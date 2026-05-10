Putin Insiste en Almacenar Uranio Iránico en Rusia y Trump Espera Respuesta de Irán

El presidente Vladímir Putin aseguró que "el conflicto con Ucrania está llegando a su fin" y propuso almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso. Donald Trump, por su parte, espera una respuesta de Irán a la propuesta de su país para poner fin a la guerra y no descartó reactivar pronto la operación para escoltar fuera del golfo Pérsico a buques varados en la zona por el bloqueo del estrecho de Ormuz si el diálogo no avanza.

Moscú celebró este sábado su desfile anual del Día de la Victoria en la Plaza Roja, con motivo del 81º aniversario del triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, que Rusia considera su Gran Guerra Patriótica .

En ese marco, el presidente Vladímir Putin aseguró que "el conflicto con Ucrania está llegando a su fin". Sus declaraciones cobran especial relevancia dado que los festejos se realizan en pleno alto el fuego de tres días (del 9 al 11 de mayo), que incluye suspender todo ataque así como el intercambio de 1000 prisioneros de cada país.

Así lo anunció este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje en Truth Social, aclarando que "la celebración en Rusia es con motivo del Día de la Victoria; del mismo modo, se celebra en Ucrania, dado que este país también fue un elemento fundamental y jugó un papel capital en la Segunda Guerra Mundial".

"Esta solicitud fue realizada directamente por mí, y agradezco enormemente que haya sido aceptadai", añade el texto. El republicano sumó su esperanza de que esta tregua sea "el principio del fin de una guerra muy larga, letal y arduamente librada". Trump concluyó revelando que prosiguen las conversaciones para tratar de poner fin al conflicto -"el mayor desde la Segunda Guerra Mundial", según escribió- y que cada día se está "más cerca de lograrlo".

Por otra parte, Putin insistió a Irán y Estados Unidos en la propuesta de almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso para lograr avances en la cuestión del programa nuclear iraní, puesto sobre la mesa en sus negociaciones de paz, algo que Moscú ya hizo en 2015.

"Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta. Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso", dijo el líder ruso en rueda de prensa.

Además, añadió que Moscú desea seguir cooperando con Teherán en el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles, como es el caso de la central de Bushehr en la costa del golfo Pérsico.

"Lo importante es desescalar la situación, pero me parece que nadie aceptaría eso (almacenar el uranio en suelo iraní), ni EE. UU. ni Israel. Y la negociación se ha encallado", señaló. También planteó que "bajo mi punto de vista, no hay ya partes interesadas en la continuación de este enfrentamiento".

El presidente de EE. UU. , Donald Trump, dijo el viernes que espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar fuera del golfo Pérsico a buques varados en la zona por el bloqueo del estrecho de Ormuz si el diálogo no avanza





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