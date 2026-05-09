Putin anuncia que el conflicto ucraniano está llegando a su fin y sugiere abrir diálogo con la Unión Europea

Vladimir Putin, en una conferencia de prensa en el Kremlin, ha asegurado que el conflicto ucraniano `está llegando a su fin` y ha mostrado su interés en abrir un diálogo con la Unión Europea, al tiempo que ha reconocido que nunca se ha negado a negociar con este bloque. Además, ha propuesto que un líder de su elección se convirtiera en el negociador en caso de que la UE no decidiera hacerlo.

Un día después de que Estados Unidos anunciara que Rusia y Ucrania iniciaran este sábado un cese al fuego en la guerra que lleva cuatro años, el presidente de la federación rusa Vladimir Putin aseguró esta tarde en una conferencia de prensa en el Kremlin que `el conflicto ucraniano está llegando a su fin`.

Incluso en declaraciones que difundieron las agencias de noticias RIA Novosti y Tass Putin se mostró interesado en abrir un diálogo con la Unión Europea tal como propuso el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa y remarcó que Rusia `nunca se ha negado` a negociar con el bloque. Además, el mandatario ruso ofreció la rueda de prensa en el Kremlin poco después de encabezar el desfile militar por el Día de la Victoria en la plaza Roja de Moscú





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