Punto 53 lidera la transformación industrial en Gran Córdoba con enfoque sustentable

El desarrollo industrial Punto 53 en Gran Córdoba integra eficiencia logística, sustentabilidad ambiental y tecnología avanzada para las empresas del sector productivo.

El emprendimiento industrial Punto 53 se ha posicionado como un referente estratégico en la transformación del sector productivo del Gran Córdoba. Ubicado en el norte de la región, este complejo representa una nueva generación de desarrollos que integran eficiencia logística, responsabilidad ambiental y soluciones diseñadas específicamente para facilitar el crecimiento empresarial. La propuesta busca responder a las nuevas exigencias del sector, combinando planificación territorial y criterios de sustentabilidad desde sus etapas iniciales. Su modelo contempla tanto las necesidades operativas actuales de las empresas como los desafíos futuros que surgirán a medida que aumenten sus actividades.

Localización estratégica en el corredor norte

La ubicación de Punto 53 constituye uno de sus principales atributos competitivos al encontrarse en el corredor norte del Gran Córdoba. Desde esta posición, el desarrollo ofrece accesibilidad directa hacia los principales ingresos y egresos de la capital provincial. Esta conectividad permite vincular las operaciones industriales con diferentes centros urbanos de la zona de Sierras Chicas, incluyendo localidades como Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo y Río Ceballos, así como Estación Juárez Celman. La facilidad de acceso representa una ventaja decisiva para las empresas que requieren organizar el transporte de mercaderías, recibir proveedores y facilitar el desplazamiento diario de sus trabajadores hacia los centros de trabajo.

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Infraestructura operativa y capacidad instalada

El complejo cuenta actualmente con una capacidad operativa significativa que respalda su proyección de crecimiento sostenido. La infraestructura disponible incluye 21 naves industriales terminadas y listas para operar, sumadas a otras nueve naves que se encuentran en fase de construcción. Esta expansión responde a la evolución de los parques industriales, los cuales están modificando la manera en que las empresas planifican sus inversiones a largo plazo. La disponibilidad de terrenos ya no es el único factor determinante; factores como la infraestructura, la conectividad, la calidad de los servicios y la eficiencia operativa adquieren cada vez mayor importancia al momento de elegir dónde instalarse. Además, el proyecto permite relacionar la actividad productiva con una región residencial en expansión, contribuyendo a reducir los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Innovación ambiental y gestión eficiente de recursos

Uno de los aspectos que distingue a Punto 53 es la incorporación prioritaria de criterios ambientales desde las primeras etapas del proyecto. La propuesta busca reducir el impacto de las actividades industriales mediante soluciones que permiten administrar mejor los recursos y disminuir costos de funcionamiento. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el alumbrado solar de la red vial interna, una tecnología que aprovecha la energía fotovoltaica para reducir el consumo de electricidad convencional destinado a la iluminación. Asimismo, el parque incorpora una red de doble cañería de agua, diseñada para diferenciar los usos del recurso y favorecer una gestión más eficiente. Este sistema permite contemplar distintas necesidades de abastecimiento, desde el consumo de agua potable hasta aplicaciones vinculadas con procesos industriales, riego y servicios auxiliares, optimizando el uso de este recurso vital.

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Compromiso con la economía circular y materiales reciclados

La orientación sustentable de Punto 53 también se refleja en las decisiones tomadas durante la construcción del emprendimiento. El proyecto incorporó productos reciclados y materiales recuperados en diferentes etapas de obra, con el objetivo explícito de disminuir el consumo de recursos naturales y promover prácticas vinculadas con la economía circular. Estas medidas forman parte de una visión integral que considera la infraestructura industrial no solamente desde su capacidad operativa inmediata, sino también desde su impacto ambiental a largo plazo. La combinación de eficiencia energética, gestión hídrica innovadora y el aprovechamiento inteligente de materiales permite avanzar hacia un modelo de desarrollo más responsable, alineado con las nuevas demandas del sector productivo moderno.

Promoción digital en Expo Parques Industriales Córdoba

La visibilidad del proyecto se consolidó durante la participación de Punto 53 en Expo Parques Industriales Córdoba 2026, donde presentó su modelo de desarrollo y las características que diferencian al emprendimiento en el mercado. Una de las principales atracciones de su espacio fue una experiencia inmersiva que permitió recorrer virtualmente el parque mediante lentes Oculus y tecnología de visualización 360 grados. Esta herramienta interactiva acercó a los visitantes una perspectiva detallada de sus instalaciones, infraestructura y organización territorial, facilitando el conocimiento profundo del proyecto. La presentación demostró cómo la innovación tecnológica puede incorporarse no solamente a los procesos industriales internos, sino también a las estrategias de presentación y comercialización de nuevos desarrollos inmobiliarios e industriales.

Integración de inversión privada y políticas públicas

El crecimiento de los parques industriales en Córdoba está íntimamente vinculado con un modelo de articulación entre la inversión privada y las políticas públicas destinadas a fortalecer la infraestructura productiva. Punto 53 ejemplifica esta sinergia al ofrecer calles internas, abastecimiento eléctrico estable y una red hídrica robusta que acompañan las necesidades operativas críticas de las empresas. Esta integración asegura que el desarrollo no solo cumpla con los estándares de eficiencia logística, sino que también contribuya al dinamismo económico de la región norte del Gran Córdoba. La evolución del sector indica que la disponibilidad de terrenos deja de ser el factor exclusivo, cediendo prioridad a la calidad de la infraestructura y la sostenibilidad ambiental como motores del desarrollo industrial contemporáneo.