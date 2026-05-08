Punta Perdices: Un lugar oculto de la Argentina para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad

Punta Perdices, una playa escondida en la Patagonia, se destaca por su azul intenso del mar y la costa blanca. Es un lugar ideal para descansar, disfrutar de la tranquilidad y escuchar el sonido del mar. Además, ofrece actividades como kayak, stand up paddle, caminatas por la costa y avistaje de fauna marina.

La Argentina posee una vasta cantidad de lugares turísticos con impactantes paisajes y la Patagonia es una región caracterizada por su belleza natural. Sin embargo, existe una playa escondida que muy pocos conocen, pero que se ganó el apodo de el “Caribe de la Patagonia ” gracias a el paisaje que rompe con todos los esquemas.

El “Caribe de la Patagonia” está ubicado a 65 kilómetros de Las Grutas, en Río Negro, y se llama Punta Perdices. Se destaca por el azul intenso del mar y la costa blanca, que enamora a los turistas que se acercan a disfrutar de su tranquilidad. Una de sus cualidades es que el entorno se mantiene virgen y tiene poca intervención humana. Por eso es un lugar ideal para descansar, disfrutar de la tranquilidad y escuchar el sonido del mar.

Otra de sus características es que la temperatura del agua puede superar los 25°, a diferencia de otras playas del sur argentino. En este lugar se puede disfrutar de kayak, stand up paddle, caminatas por la costa y avistaje de fauna marina. El Parador Serena, cerca de Punta Perdices, ofrece estos servicios, el cual cuenta con algunos platos como pescados y mariscos. Se puede acceder a Punta Perdices desde Las Grutas, por la Ruta Nacional 3 hasta San Antonio Este.

Luego empalmar con la Ruta Provincial 1. Este último tramo es un camino de ripio corto que bordea la costa hasta llegar a la playa. Cabe destacar que el lugar no cuenta con servicios permanentes, por lo que se recomienda llevar sombrilla o carpa, agua, comida y protector solar. Tampoco tiene alojamiento, por lo que las opciones más convenientes son Las Grutas o San Antonio Este.

En temporadas altas como el receso de verano se puede cobrar un acceso por vehículo, el cual incluye sanitario. En conclusión, Punta Perdices es uno de los lugares ocultos de la Argentina ideales para pasar el día por su naturaleza, tranquilidad y calidez. Esta visita se puede dar en el marco de un viaje en automóvil por toda la Patagonia y la experiencia de un relajado contacto con la naturaleza está garantizado





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Patagonia Punta Perdices Playa Turismo Relajado Contacto Con La Naturaleza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Advertencias de Emmanuel Álvarez Agis sobre el atraso cambiario y la fragilidad económica en ArgentinaEl exviceministro de Economía analiza los riesgos de mantener un dólar barato, comparando la situación actual con la crisis chilena de los setenta y alertando sobre la desigualdad regional y el endeudamiento familiar.

Read more »

Justicia Argentina Investiga Patrimonio de Manuel Adorni tras Levantar Secreto FiscalEl juez Ariel Lijo ordenó analizar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa por presuntas inconsistencias entre sus ingresos y gastos, incluyendo préstamos millonarios y vínculos con productoras.

Read more »

Economía argentina: brecha creciente entre energía y consumo masivoLa economía argentina presenta una marcada dualidad donde el sector energético crece impulsado por Vaca Muerta, mientras que la industria del consumo masivo sufre caídas en ventas y rentabilidad debido al desplome de la demanda interna.

Read more »

Mariana Fabbiani, con los tapones de punta por el rating: 'Auditemos a IBOPE'La conductora quedó en el centro de la polémica tras pedir una auditoría para la empresa encargada de medir el rating televisivo.

Read more »