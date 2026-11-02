Punta del Este: Temporada de verano anticipada y precios récord para turistas argentinos

La temporada de verano en Punta del Este inicia con reservas adelantadas. Los turistas argentinos buscan alojamientos premium, lo que eleva los precios hasta un 30% en fechas clave.

Con la llegada inminente del verano, muchos viajeros argentinos están definiendo sus destinos de vacaciones. Esta temporada, Punta del Este se consolida como una opción preferida para el público argentino de nivel ABC1. La popularidad de esta zona uruguaya ha provocado que las reservas comiencen a realizarse desde junio. Los visitantes intentan asegurar su alojamiento con mucha antelación para garantizar su lugar en las zonas más demandadas.

Reservas anticipadas marcan la tendencia

Santiago Pereyra, propietario de la inmobiliaria homónima, explica que la temporada viene adelantada. Señala que a la fuerte demanda argentina se suma la uruguaya, la cual ha crecido significativamente durante los últimos cinco años. Por su parte, Rodrigo Taboada, CEO de Riba Desarrollos, afirma que para la primera quincena de enero ya estaba reservado todo lo bueno en julio. Se alquiló rápidamente uno de sus proyectos en Manantiales. Este fenómeno no es aislado, sino que se repite en otras áreas de la región.

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Pereyra reconoce que tienen el noventa por ciento de su cartera reservada para Año Nuevo y la primera quincena de enero. Aclara que lo que queda disponible hoy en el segmento premium para esas fechas es muy poco. La temporada dos mil veintiséis fue récord de visitantes argentinos y las proyecciones para esta van en la misma línea. Durante el primer trimestre de dos mil veintiséis ingresaron a Punta del Este trescientos treinta y tres mil doscientos setenta y seis turistas, según un informe del Ministerio de Turismo de Uruguay.

Distribución nacional de los visitantes

Javier Sena, Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Punta del Este, Presidente de la Federación de Cámaras del Uruguay y Director de la Cámara de Turismo, valida estos datos. Comenta que la cantidad de personas que alquilaron es similar a la del año pasado, y actualmente el flujo de consultas es alto. El sesenta al sesenta y cinco por ciento de las personas que alquilaron son argentinos. Un veinticinco por ciento son uruguayos que están en el exterior, y el resto incluye brasileñas, paraguayas, chilenas y muchas europeas.

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No obstante, Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades, hace una advertencia importante para los alojamientos que quedan disponibles. Muchos propietarios aumentaron un treinta por ciento los precios. Hay que ser cautelosos porque estos aumentos hacen que el consumidor compare con otros destinos. La fecha es un factor crucial que define tanto la disponibilidad como el precio de las propiedades. La semana de Año Nuevo es el pico absoluto: es lo primero que se reserva y lo que más caro se paga por noche.

Según Covello, los precios de fin de año pueden ser un treinta por ciento más altos que los del resto de la temporada. Después, coinciden los profesionales, sigue la primera quincena de enero que es la más demandada en volumen y la que marca el precio de referencia. El valor continúa bajando para la segunda quincena de enero, entre un veinticinco por ciento y un cuarenta y cinco por ciento según la zona. En febrero los valores vuelven a descender y aparecen las mejores oportunidades para quienes tienen flexibilidad de fechas.

Desglose de costos por zona y tipo

En números, desde la inmobiliaria Santiago Pereyra Propiedades relevaron en septiembre tres mil setecientos avisos de alquiler de temporada. Sacaron un promedio de precio por quincena en cada zona. Para departamentos en Punta del Este, un dormitorio cuesta dos mil quinientos dólares estadounidenses en Año Nuevo. En la primera quincena de enero sube a tres mil setecientos dólares. En la segunda quincena baja a tres mil doscientos dólares. En la primera quincena de febrero desciende a dos mil seiscientos dólares. En la segunda quincena de febrero se mantiene en dos mil quinientos dólares.

Para departamentos de dos dormitorios en Punta del Este, Año Nuevo tiene un costo de cinco mil cuatrocientos dólares. La primera quincena de enero alcanza los siete mil ochocientos dólares. La segunda quincena de enero baja a cinco mil ochocientos dólares. En la primera quincena de febrero el precio es de cuatro mil ochocientos dólares. En la segunda quincena de febrero se sitúa en cuatro mil cuatrocientos dólares. Para tres dormitorios, Año Nuevo cuesta diez mil quinientos dólares. La primera quincena de enero llega a trece mil quinientos dólares. La segunda quincena de enero baja a nueve mil quinientos dólares. En la primera quincena de febrero el valor es de siete mil quinientos dólares. En la segunda quincena de febrero se establece en seis mil novecientos dólares.

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Tarifas en La Barra y Manantiales

En La Barra, un dormitorio cuesta cinco mil doscientos dólares en Año Nuevo. La primera quincena de enero sube a siete mil doscientos dólares. La segunda quincena de enero baja a cinco mil dólares. En la primera y segunda quincena de febrero el precio se mantiene en cuatro mil dólares. Para dos dormitorios en La Barra, Año Nuevo tiene un costo de diez mil dólares. La primera quincena de enero alcanza los trece mil trescientos dólares. La segunda quincena de enero baja a siete mil ochocientos cincuenta dólares. En la primera quincena de febrero el valor es de cinco mil ochocientos dólares. En la segunda quincena de febrero se sitúa en cinco mil dólares.

Para tres dormitorios en La Barra, Año Nuevo cuesta veinte mil dólares. La primera quincena de enero llega a diecinueve mil setecientos cincuenta dólares. La segunda quincena de enero baja a trece mil dólares. En la primera quincena de febrero el precio es de ocho mil ochocientos dólares. En la segunda quincena de febrero se establece en siete mil dólares. En Manantiales, un dormitorio cuesta tres mil doscientos dólares en Año Nuevo. La primera quincena de enero sube a seis mil doscientos cincuenta dólares. La segunda quincena de enero baja a tres mil seiscientos dólares. En la primera quincena de febrero el valor es de tres mil dólares. En la segunda quincena de febrero se mantiene en dos mil quinientos dólares.

Para dos dormitorios en Manantiales, Año Nuevo tiene un costo de nueve mil dólares. La primera quincena de enero alcanza los catorce mil quinientos dólares. La segunda quincena de enero baja a ocho mil quinientos dólares. En la primera quincena de febrero el precio es de cinco mil dólares. En la segunda quincena de febrero se sitúa en cuatro mil quinientos dólares. Para tres dormitorios en Manantiales, Año Nuevo cuesta catorce mil quinientos dólares. La primera quincena de enero llega a veintidós mil dólares. La segunda quincena de enero baja a doce mil dólares. Estos datos reflejan la alta estacionalidad y la estrategia de precios en el mercado inmobiliario turístico local.