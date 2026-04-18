Pumas 7s Sufren Goleada Histórica Ante Sudáfrica y se Complican en Hong Kong

Los Pumas 7s sufrieron una contundente derrota por 38-0 ante Sudáfrica en el Seven de Hong Kong, complicando su camino en los playoffs. La expulsión de Martiniano Arrieta marcó un punto de inflexión, dejando al equipo argentino diezmado y sin capacidad de respuesta ante el poderío de los Blitzboks. Ahora, deberán enfrentar a Fiji en una instancia decisiva del torneo.

El Seven de Hong Kong, una de las paradas más prestigiosas del circuito mundial de rugby 7 , ha sido testigo de un duro revés para Los Pumas 7s. El equipo argentino, que aspiraba a cerrar la fase de grupos con una victoria contundente para asegurar una posición favorable en los cuartos de final, se vio superado de manera abrumadora por Sudáfrica , cayendo derrotado por un marcador de 38 a 0.

Esta abultada derrota no solo hipoteca las aspiraciones argentinas de avanzar con tranquilidad en el torneo, sino que también plantea serias interrogantes sobre la preparación y el desempeño del equipo ante rivales de jerarquía. Desde el inicio del encuentro, las intenciones sudafricanas fueron claras y la defensa argentina se vio rápidamente superada. Los Blitzboks, conocidos por su potencia y velocidad, lograron capitalizar sus oportunidades, anotando dos tries tempranos que pusieron a Los Pumas 7s en una situación desfavorable. A los 5 minutos de juego, el marcador ya reflejaba un 12-0 en contra, con anotaciones de Tristan Leyds y Shilton van Wyk, quienes demostraron la contundencia de su ataque. El panorama se tornó aún más sombrío para el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora con la expulsión de Martiniano Arrieta. Una infracción considerada peligrosa durante un tackle sobre Zain Davids obligó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja, dejando a Los Pumas 7s con un jugador menos durante un lapso considerable del partido, más de la mitad del tiempo reglamentario. Esta situación, además de la desventaja numérica, supuso un golpe anímico devastador y una carga física insostenible en un formato de juego tan exigente. La inferioridad numérica se hizo sentir de manera implacable. Con uno menos en cancha, el equipo argentino no pudo mantener el ritmo impuesto por Sudáfrica y la brecha en el marcador se amplió con tries consecutivos de los sudafricanos. La férrea defensa que se había mostrado en otros encuentros se vio superada, y el cansancio y la frustración comenzaron a hacer mella en las filas argentinas. El resultado final, una goleada de 38-0, no solo es un reflejo de la superioridad de Sudáfrica en este encuentro, sino que también subraya las dificultades que enfrentó Los Pumas 7s para contrarrestar su poderío ofensivo y defensivo bajo circunstancias adversas. El impacto de esta derrota trasciende el marcador, afectando la confianza y el estado físico de los jugadores de cara a las instancias decisivas del torneo. La expulsión de Arrieta, además de las consecuencias deportivas inmediatas, deja un sabor amargo y la preocupación por cómo este evento influirá en el rendimiento futuro. La estrategia de Los Pumas 7s se vio seriamente afectada por la necesidad de compensar la ausencia de un jugador. Originalmente, el equipo argentino necesitaba perder por menos de 28 puntos para asegurar el primer puesto de su grupo y, consecuentemente, un emparejamiento más favorable en los cuartos de final. Sin embargo, la contundente derrota por 38-0 ha alterado drásticamente este escenario. Ahora, los argentinos se posicionan como el mejor tercero en diferencia de tantos, lo que les obliga a enfrentarse a un rival de altísimo calibre: Fiji, considerado uno de los máximos candidatos al título. Este cruce de cuartos de final se presenta como un desafío monumental, donde la capacidad de recuperación física y anímica de Los Pumas 7s será puesta a prueba al máximo. La energía consumida en el partido contra Sudáfrica, sumada a la bronca generada por la expulsión, podrían ser factores determinantes en el desenlace de su participación en la edición número 50 de este emblemático torneo. La experiencia de jugar con un jugador menos durante tanto tiempo en un torneo de esta magnitud es agotadora y mentalmente extenuante. Cada tackle, cada carrera, cada esfuerzo adicional se multiplica cuando se está en inferioridad numérica. Los Pumas 7s demostraron una garra encomiable al intentar mantenerse en pie, pero la potencia y profundidad del plantel sudafricano eran demasiado para sobrellevar la situación sin sufrir un daño significativo en el marcador. La expulsión de Martiniano Arrieta, sin importar la intencionalidad, representó un punto de quiebre para el partido y para la planificación táctica del entrenador. El equipo se vio obligado a reorganizarse sobre la marcha, a cubrir espacios y a redoblar esfuerzos individuales, lo que inevitablemente conduce a errores y a la acumulación de fatiga. Este tipo de situaciones, aunque forman parte del rugby, pueden tener un impacto profundo en la moral y la confianza del equipo, especialmente cuando se traducen en una derrota tan abultada. La planificación para los playoffs ahora se centra en la recuperación y en la estrategia a seguir contra un equipo como Fiji, que posee una rica historia y un estilo de juego electrizante. Los Pumas 7s deberán dejar atrás la amargura de la derrota ante Sudáfrica y enfocarse en sus fortalezas. La clave estará en la capacidad de mantener la concentración, de ejecutar su plan de juego con precisión y de minimizar los errores no forzados. El historial de Los Pumas 7s en el circuito mundial demuestra que son capaces de competir contra los mejores, pero las circunstancias del Seven de Hong Kong, marcadas por la expulsión y la goleada, presentan un obstáculo considerable. La delegación argentina deberá demostrar resiliencia y un espíritu de lucha indomable para poder aspirar a un buen resultado frente a los poderosos fijianos y así intentar encaminar nuevamente su andar en este prestigioso torneo que celebra un hito importante en su trayectoria. En retrospectiva, el Seven de Hong Kong 2024 se perfila como una prueba de fuego para Los Pumas 7s. La contundencia de la derrota ante Sudáfrica, si bien dolorosa, también puede servir como un llamado de atención y una motivación para redoblar esfuerzos. La forma en que el equipo reaccione a esta adversidad será crucial para determinar su rendimiento en las próximas etapas del torneo. La posibilidad de enfrentar a Fiji en cuartos de final, con el desgaste físico y anímico que conlleva la derrota anterior, es un escenario desafiante pero no insuperable. El rugby 7, por su naturaleza dinámica e impredecible, siempre ofrece oportunidades para la sorpresa y la remontada, y Los Pumas 7s buscarán sin duda aferrarse a esa esperanza en su camino por conquistar el tradicional torneo de Hong Kong





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