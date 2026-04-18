Pumas 7s: Golpe duro en Hong Kong y cruce con Fiji tras goleada ante Sudáfrica

Los Pumas 7s sufrieron una contundente derrota 38-0 contra Sudáfrica en el Seven de Hong Kong, cayendo del primer al tercer puesto del grupo A. La expulsión de Martiniano Arrieta desequilibró el partido, obligando al equipo argentino a enfrentar a Fiji en un duro cruce por los cuartos de final.

Los Pumas 7s vieron esfumarse su objetivo de liderar el grupo A tras un contundente tropiezo 38-0 contra Sudáfrica en el segundo día del Seven de Hong Kong. Lo que prometía ser una jornada ascendente para cerrar la fase de grupos se convirtió en un escenario de descontrol de 14 minutos que costó caro. De ubicarse cómodamente en la cima de la zona, el equipo argentino descendió a la tercera posición, lo que se traduce en un camino más complejo en las etapas de playoffs.

Este sábado a las 9:28 (hora de Argentina), se enfrentarán a Fiji, quien venció a Francia 26-24, en un duelo crucial por un lugar en las semifinales de la primera etapa del SVNS World Championship. La amplia diferencia en el marcador se explica en gran medida por una acción desafortunada que resultó en la expulsión de Martiniano Arrieta. Los Pumas 7s no habían logrado imponer su juego al inicio del partido. La sólida defensa sudafricana los mantenía acorralados en su propio campo, y para el minuto 5 ya caían 12-0 con tries de Tristan Leyds y Shilton van Wyk. En ese momento, una imprudente infracción del tucumano Arrieta, un tackle peligroso conocido como elevador dirigido a Zain Davids, dejó al equipo dirigido por Santiago Gómez Cora con un jugador menos durante más de la mitad del encuentro. Esta situación, además de ser un duro golpe anímico, supuso un desgaste físico considerable. Tras la expulsión, los tries de los Blitzboks comenzaron a sucederse sin interrupción. La expectativa argentina era clara: perder por menos de 28 puntos les aseguraba el primer puesto del grupo A y un cruce más favorable en cuartos de final contra el segundo mejor tercero, un rival de menor envergadura. Sin embargo, la goleada sufrida los relegó a la condición de mejores terceros, forzándolos a enfrentar a un oponente de altísimo riesgo. Sumado a la desventaja numérica durante gran parte del partido en el Kai Tak Sports Park, el equipo acumuló un desgaste adicional justo antes de encarar la recta final de este tradicional y emblemático torneo de Hong Kong, que en esta edición celebra su 50° aniversario. Al descanso, Argentina ya se encontraba abajo 26-0 frente a Sudáfrica, equipo reconocido por su excepcional defensa, tanto en organización como en intensidad física. Cuando los Blitzboks están en su mejor momento, se transforman en una muralla verde prácticamente infranqueable. Durante el entretiempo, se pudo escuchar a Santiago Álvarez Fourcade, uno de los líderes del plantel albiceleste, motivando a sus compañeros: Vamos a pasarnos la pelota. Si chocamos, es para circular. No hicimos nada del sistema que veníamos haciendo. La segunda mitad no trajo consigo la reacción esperada. Apenas iniciado el segundo período, Van Wyk anotó un nuevo try, y un error en la salida de fondo de Matteo Graziano, al intentar jugar el balón con el pie desde su propio campo, amplió aún más la desventaja. Los argentinos mostraron desconcierto e impotencia en un escenario donde, horas antes, habían desplegado un juego brillante. En la jornada del viernes, habían superado con claridad a España (38-14) y Uruguay (40-19), sellando así su clasificación a los cuartos de final. El rugby de seven es un deporte dinámico y cambiante, donde las circunstancias pueden virar drásticamente en cuestión de minutos. Sudáfrica, a pesar de desperdiciar dos oportunidades claras en la segunda mitad, no amplió la brecha significativamente. Esta derrota se ubica entre las cuatro peores de la historia de los Pumas 7s ante Sudáfrica en el historial del Circuito Mundial de Seven, precedida por los marcadores de 50-0 en Wellington 2004, 49-0 en Londres 2006 y 40-0 en Dubái 2014. El equipo dirigido por Gómez Cora se medirá con Fiji en su cuarto de final el sábado a las 9:28 de Buenos Aires. Este será un nuevo enfrentamiento ante un rival conocido, con quien han protagonizado varias batallas a lo largo de la presente temporada del SVNS. Los Pumas 7s tendrán varias horas para procesar este duro golpe, reflexionar sobre lo sucedido y dar vuelta la página. El objetivo es claro: superar a Fiji, avanzar a las semifinales y mantenerse en la disputa por el título de campeón en el certamen más emblemático de esta modalidad del rugby





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