Pujol defiende la unidad del peronismo frente a Milei y critica la situación de Cristina Kirchner

El diputado Pablo Pujol expone su visión sobre la reconciliación con Cristina Kirchner, la unidad peronista y el futuro electoral contra el gobierno de Javier Milei en 2027.

El diputado Pablo Pujol ha posicionado la unidad del peronismo como la prioridad estratégica máxima para competir contra el gobierno de Javier Milei en las elecciones de 2027, relegando toda discusión personalista sobre candidaturas. Tras más de un año de reconciliación con la ex presidenta Cristina Kirchner, Pujol destaca en su última entrevista que la dirigente mira más al futuro que al pasado, un cambio de actitud fundamental para construir previsibilidad institucional en el país.

Estrategia Electoral y Reconciliación Político

Pablo Pujol revela que ha mantenido un diálogo constante con la ex mandataria desde el año pasado, subrayando que su actual postura orientada hacia adelante representa una oportunidad clave para la organización. Considera que, al aprender de los numerosos errores cometidos en años recientes, el peronismo puede ofrecer una mirada de futuro razonable. Este enfoque busca elevar el umbral de institucionalidad del movimiento como fuerza social y política, evitando que la desconfianza ciudadana derive en rupturas democráticas como las observadas en otros contextos regionales.

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Autocrítica sobre la Degradación Institucional del Peronismo

El legislador asume una cuota de responsabilidad en el desbarranco institucional actual, argumentando que la mala gestión y las prácticas políticas defectuosas empujaron a la población hacia el modelo neoliberal de Javier Milei. Pujol señala que este cambio ha roto el pacto de convivencia democrática vigente, normalizando situaciones antes impensables, como un presidente que instruya a un legislador o que asuma públicamente haber mandado a prisión a un rival. Esta baja institucionalidad, presente también en regiones como Brasil, ha permitido que la política se mezcle con la justicia de manera desproporcionada.

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Crítica a la Detención de Cristina Kirchner y la Justicia

Sobre la situación legal de Cristina Kirchner, Pablo Pujol la califica de escándalo y disparate jurídico, dado que no existe una responsabilidad mediata de la ex presidenta en las causas por las que fue detenida y proscripta. Critica severamente la enorme desproporción entre la pena privativa de libertad y el plazo de proscripción, lo que sugiere una animosidad política que ha manchado el sistema judicial. La rapidez con la que la Corte resolvió recursos que usualmente tardan años, comparado con procesos como el de Lula en Brasil, refuerza la percepción de un instrumento político utilizado contra la oposición.

Consecuencias para la Gestión de Javier Milei y Futuro

Pujol advierte que cualquier decisión basada en diferencias internas antes de considerar las consecuencias de la gestión actual terminará beneficiando al gobierno de Javier Milei. Reitera que el parámetro electoral histórico siempre ha sido la evaluación del presidente en ejercicio, no las rencillas internas de la oposición. Ante la posibilidad de pronunciamientos internacionales que obliguen a reabrir causas, como ocurrió en Brasil, el futuro inmediato depende de la capacidad del peronismo para presentar un proyecto colectivo sólido. La prioridad es construir consensos que restablezcan la confianza institucional y ofrezcan una alternativa creíble para los votantes descontentos con la economía y la política actual.