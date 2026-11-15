Psicooncología en Niños: Mariana Morosi sobre el acompañamiento y la eutanasia

La psicooncóloga Mariana Morosi reflexiona sobre el cáncer infantil en Argentina, el impacto en las familias vulnerables y su postura sobre la bioética y el final de la vida.

La psicooncóloga Mariana Morosi dedicó gran parte de su trayectoria profesional a acompañar a niños con cáncer y a sus familias, un campo donde el dolor y la incertidumbre son constantes. Especialista en psicooncología y cuidados paliativos, Morosi aborda temas delicados como cómo enfrentar la muerte, el derecho a decidir sobre el propio final y su posición frente a la eutanasia, basándose en su extensa experiencia clínica.

La vocación en el Hospital de Niños

Mariana Morosi eligió trabajar en el Hospital de Niños, un área donde hay mucho dolor, debido a que el hospital siempre formó parte de su vida y de la de su familia. Su madre es pediatra y trabajó más de 30 años en dicho centro, lo que hizo que esta institución fuera parte de su cotidianidad desde la infancia. Morosi agradece haber heredado esa pasión por el trabajo de su madre, quien disfrutaba muchísimo lo que hacía y que a su vez constituyó una motivación fundamental para ella.

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La crisis de 2001 la movilizó desde lo social, impulsándola a comenzar a trabajar como voluntaria en el hospital con apenas 19 años. En sus inicios, se dedicaba a jugar con los niños internados, formando parte de un equipo cuya tarea era llenar de amor las horas vacías de esos chicos. Esta experiencia le permitió conocer de primera mano la realidad de los niños gravemente enfermos y decidió hacer su práctica de pregrado y terminar la licenciatura en ese mismo lugar.

Durante su formación, la psicóloga que la acompañaba estaba en la sala de oncología, donde también trabajaba Fernanda Marchetti, quien hoy coordina el Área de Bioética. Fue allí donde Mariana Morosi descubrió la psicooncología y los cuidados paliativos, territorios prácticamente desconocidos durante su formación universitaria que la cautivaron y por los que se enamoró. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión en su carrera profesional.

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Herramientas para el abordaje integral

La caja de herramientas de Mariana Morosi para acompañar a un niño que atraviesa una enfermedad tan grave comienza con el trabajo en equipo, ya que una enfermedad orgánica compleja requiere un abordaje integral que involucra enfermería, nutrición, pediatría, oncología, hematología y equipos psicosociales. Es impensable abordar tanta complejidad desde una sola disciplina, ya que se trata del niño, de su familia y del propio equipo médico.

Argentina registra aproximadamente 1.500 diagnósticos de cáncer infantil al año, y alrededor del 80% de estos pacientes se atiende en el sistema público. Córdoba se ha consolidado como un centro de referencia nacional de alta complejidad, atrayendo a familias de diversas regiones. Morosi señala que muchas de estas familias se encuentran atravesadas por carencias significativas, viéndose obligadas a trasladarse para recibir tratamiento y quedando despojadas de sus redes de contención habituales.

Este contexto social agrava el desafío profesional, haciendo necesario que cada disciplina aporte su especificidad pero sin un equipo conformado es muy difícil integrar la asistencia. La inclusión de los equipos psicosociales fue un desafío histórico, ya que hubo que trabajar mucho para posicionar estas disciplinas, dar voz a los pacientes y demostrar que su aporte era valioso desde una relación de horizontalidad, dejando atrás la idea de ser auxiliares de la medicina.

El juego como lenguaje terapéutico

En el ámbito específicamente psicológico, Mariana Morosi destaca que el lenguaje del niño es el juego, y desde ese lugar se hace una apuesta fundamental para la intervención terapéutica. En 2005, el hospital contaba con una sala de juego terapéutico donde se buscaba a los niños que estaban en condiciones de salir de la internación para llevarlos a jugar. Ese año se decidió reservar dos días semanales exclusivamente para los pacientes de oncología, una medida inédita en ese momento.

Esta experiencia permitió rescatar los aspectos sanos de los niños, que siempre están presentes, incluso en medio de la enfermedad grave. El espacio fue compartido con psicopedagogía y psicomotricidad, contando con equipos interdisciplinarios de personas en formación. Aunque se reconocían como inexpertas, estaban acompañadas y supervisadas, lo que les permitió sistematizar ese trabajo en su tesis final y quedarse en el hospital para continuar su formación de posgrado.

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Mariana Morosi asegura que el acompañamiento es un proceso que comienza desde el diagnóstico, transmitiendo la información de manera adaptada a la edad del niño y a sus posibilidades de procesarla. Cuando aparece una situación de irreversibilidad, todo el abordaje se hace en conjunto con el equipo médico. Respecto a la verdad, la profesional indica que hay que ver cuál es la verdad tolerable para cada familia, reconociendo que los niños tienen una percepción muy importante de lo que sucede a su alrededor.

Posición sobre la bioética y el final de la vida

En su reflexión sobre la bioética, Mariana Morosi aborda cuestiones sobre el derecho a decidir sobre el propio final y su posición frente a la eutanasia. A menudo, la sociedad tiene prejuicios frente a estas situaciones, pero desde los equipos, que se forman con tanto esfuerzo, realmente se puede acompañar el tránsito por caminos muy dolorosos y aliviar el sufrimiento. Este enfoque humanista es central en su práctica profesional.

Desde la psicología, el trabajo estrecho con el área social, sobre todo con poblaciones muy vulneradas, es clave. Morosi describe cómo construyeron un dispositivo que permite conocer a la familia desde el diagnóstico, amalgamándose como equipo y tejiendo una trama de contención. La escucha, el acompañamiento y la orientación son herramientas fundamentales en su intervención clínica.

Mariana Morosi recuerda casos memorables, como el de niños que repartieron sus juguetes para dejar sus cosas en orden, demostrando una resiliencia y una capacidad de organización asombrosas. Estas anécdotas ilustran la profundidad de la experiencia humana que ella ha tenido la oportunidad de vivir y acompañar. Su trabajo continúa siendo un pilar para familias que enfrentan diagnósticos devastadores.

La experiencia de Mariana Morosi en el Hospital de Niños demuestra la importancia de una atención integral que combine la excelencia médica con el soporte psicológico y social. Su enfoque humanista y su dedicación a los cuidados paliativos ofrecen un modelo de atención que prioriza la dignidad del paciente y el bienestar de toda la familia. Este modelo es esencial para mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer en Argentina.