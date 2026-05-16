Psicólogo Gabriel Rolón desafía la narrativa convencional sobre la esperanza y la felicidad

El psicólogo Gabriel Rolón cuestiona la narrativa convencional que posiciona al optimismo como una virtud indispensable y sugiere que la esperanza puede dejarnos. Además, propone un nuevo concepto, la ‘faltacidad’, para explicar que la felicidad debe ser una que integre faltas, dolores y heridas.

Gabriel Rolón, psicólogo: 'La esperanza es una cosa que no podemos manejar; implica aceptar, sin cuestionarlo; tenés o no tenés' En una entrevista para LA NACION, el psicólogo analizó la complejidad de los vínculos, la resignificación del presente y el peligro de depositar el bienestar en promesas futuras.

Esta visión desafía la narrativa convencional que posiciona al optimismo como una virtud indispensable, sugiriendo que, por el contrario, la esperanza puede dejarnos Siempre tuve la impresión de que la vida deja de tener sentido cuando alguien empieza a buscar la felicidad en el pasado Asimismo, el autor propuso el neologismo ‘faltacidad’ para explicar que, si una felicidad es posible, debe ser una que integre faltas, dolores y heridas. Bajo este concepto, el especialista sostuvo que cualquier intento de alcanzar una plenitud total o absoluta está condenado al fracaso, ya que ignora la finitud propia de la vida humana.

Finalmente, el experto aborda la influencia de los mandatos familiares y culturales, lo que en psicoanálisis se denomina ‘superyó’. Según el autor, el destino suele estar atravesado por voces ajenas que nublan la visión de lo que cada uno realmente desea





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