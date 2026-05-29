PSG y Arsenal se citan en Budapest para la final de la Champions League 2025/26

El París Saint-Germain y el Arsenal disputarán la final de la UEFA Champions League 2025/26 en el Puskás Aréna de Budapest el sábado 30 de mayo. El PSG busca su segundo título consecutivo, mientras que el Arsenal intenta coronarse por primera vez. El partido será transmitido en vivo a las 18:00 CET.

La final de la UEFA Champions League 2025/26 enfrentará al París Saint-Germain ( PSG ) y al Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest , Hungría, el sábado 30 de mayo.

Este encuentro representa la culminación de una temporada europea llena de emociones y sorpresas. Ambos equipos llegan tras superar duras semifinales: el PSG eliminó al Bayern Múnich con un marcador global de 6-5, en una serie de ida y vuelta que dejó a los aficionados al borde del asiento.

Por su parte, el Arsenal dejó en el camino al Atlético de Madrid de Diego Simeone con un ajustado 2-1 global, demostrando una solidez defensiva y una capacidad de reacción que ilusiona a su hinchada. La cita en Budapest promete ser un espectáculo único, con dos estilos de juego contrastantes: el poder ofensivo del conjunto parisino frente a la disciplina táctica del equipo londinense. El PSG afronta su tercera final de Champions League.

La primera fue en 2020, cuando cayeron 1-0 ante el Bayern Múnich en Lisboa. La segunda, en 2025, significó su primera corona, al golear 5-0 al Inter de Milán. Ahora, el equipo francés busca encadenar su segundo título consecutivo, algo que solo unos pocos clubes han logrado en la historia de la competición. Liderados por su estrella Kylian Mbappé y un plantel de lujo, los parisinos llegan como favoritos, pero saben que el Arsenal no será un rival sencillo.

El club inglés, por su parte, vuelve a una final europea después de 19 años, desde aquella derrota 2-1 ante el Barcelona en París en 2006. Para los Gunners, esta es una oportunidad de oro para escribir su nombre en la historia y levantar la Orejona por primera vez. Bajo la dirección de Mikel Arteta, el equipo ha mostrado madurez y carácter, destacando jugadores como Bukayo Saka y Martin Ødegaard.

El escenario de la final será el Puskás Aréna, un estadio con capacidad para más de 67 000 espectadores, que ya ha albergado eventos de gran relevancia, como la Supercopa de Europa 2020 y partidos de la Eurocopa 2021. La UEFA ha confirmado que el partido comenzará a las 18:00 hora de Europa Central (13:00 en Argentina y 11:00 en la costa este de Estados Unidos), un horario adelantado respecto a ediciones anteriores para facilitar la audiencia global.

La transmisión estará disponible a través de canales oficiales y plataformas digitales, con opciones para toda Sudamérica y el resto del mundo. Sin duda, esta final no solo definirá al campeón de Europa, sino que también será un hito en la historia de ambos clubes. La afición parisina sueña con el bicampeonato, mientras que los seguidores del Arsenal esperan ver a su equipo levantar el trofeo más anhelado.

Budapest se prepara para una noche mágica que paralizará al mundo del fútbol





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