Paris Saint-Germain y Roma empataron 1-1 en la Champions League. Mario Hermoso abrió el marcador para los italianos, mientras Illia Zabarnyi igualó para el equipo francés.

Paris Saint-Germain y A.S. Roma finalizaron su encuentro de la fase de liga de la Champions League con un empate de un gol por bando. El partido disputado en el Parque de los Príncipes enfrentó al vigente bicampeón francés contra el conjunto italiano, el cual cuenta con varias figuras argentinas en su alineación titular. Este resultado corresponde a la quinta fecha de la competencia continental.

Mario Hermoso abre el marcador para los italianos

El equipo italiano logró la ventaja en el primer tiempo gracias a una jugada colectiva iniciada por Matías Soulé. El jugador argentino asistió con un centro al área para que Mario Hermoso, jugando con la pierna izquierda desde el centro del área, empujara el balón al centro del arco. Este gol le dio la delantera a la Roma, sorprendiendo al equipo local en su estadio. La asistencia de Soulé permitió que Hermoso definiera con efectividad, colocando el 1-0 en el marcador inicial del enfrentamiento.

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Paris Saint-Germain reacciona con gol de Illia Zabarnyi

El Paris Saint-Germain encontró el equilibrio táctico y físico para igualar el resultado mediante un remate potente de Illia Zabarnyi. El defensa ucraniano conectó un cabezazo a quemarropa desde el sector derecho del área, enviando el balón al ángulo superior derecho. Esta oportunidad surgió tras una asistencia precisa de Senny Mayulu, quien entregó un centro al área tras un saque de esquina del equipo francés. El tanto de Zabarnyi neutralizó la iniciativa inicial de los visitantes y devolvió la igualdad al marcador en el 1-1.

Jornada de ocasiones fallidas y presión ofensiva

A pesar del empate, ambos equipos generaron oportunidades claras de gol que no lograron transformar en anotaciones adicionales. La Roma intentó ampliar la ventaja con intentos de Matías Soulé desde fuera del área, aunque su disparo con la izquierda se desvió ligeramente cerca del palo derecho tras botar una falta. Evan Ndicka también falló un remate de cabeza desde el centro del área, enviando el balón fuera por la derecha.

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El conjunto parisino no se quedó atrás y presionó con fuerza ofensiva. Nuno Mendes ejecutó un disparo con la derecha desde fuera del área, muy cerca del palo izquierdo, pero su intento se marchó ligeramente desviado. La asistencia para este remate provino de Achraf Hakimi. Posteriormente, Mendes volvió a probar suerte con un disparo bajo los palos a ras de suelo con la izquierda, asistido por Vitinha, pero sin éxito.

Impacto en la fase de liga y rendimiento del cuadro local

El empate deja a ambos conjuntos con puntos valiosos en la competencia, aunque el contexto de lesiones afecta la dinámica del encuentro. El equipo francés se presenta en el Parque de los Príncipes golpeado por la falta de sus mejores figuras, lo que complica su dominio habitual. Por su parte, la Roma busca dar el golpe en París con una estrategia basada en la contragolpe y la efectividad de sus jugadores clave.

La cobertura del partido entre Paris Saint-Germain y Roma comenzó a las 17, hora argentina, para este duelo por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. El resultado final refleja la competitividad de ambos equipos, quienes dejaron en el campo intentos fallidos de Mario Hermoso y Nuno Mendes, así como remates perdidos de Manu Koné para la Roma, asistido por Marten de Roon tras un saque de esquina. La lucha continúa en la siguiente jornada de la competición.