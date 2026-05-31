PSG campeón de la Champions League: disturbios dejan un muerto, 780 detenidos y más de 270 heridos en Francia

Las celebraciones por el título europeo del Paris Saint-Germain se vieron empañadas por graves incidentes violentos en París y otras ciudades francesas, con un saldo trágico de un fallecido, cientos de detenidos y heridos, incluyendo 57 policías lesionados.

El Paris Saint-Germain conquistó su segunda Champions League al vencer al Arsenal en una dramática definición por penales, pero las celebraciones se vieron empañadas por una ola de violencia que sacudió Francia .

Según el balance oficial difundido por las autoridades, los festejos dejaron un saldo de un muerto, 780 detenidos y más de 270 heridos en distintos puntos del país. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, aseguró que la situación se encuentra en gran medida bajo control tras una noche marcada por incidentes violentos en París y otras 15 ciudades.

Del total de detenidos, 480 fueron arrestados en el área metropolitana de la capital francesa, mientras que 277 personas permanecen detenidas por presuntos delitos, entre ellas 82 menores de edad. La víctima fatal fue un hombre de 24 años que murió cuando la motocicleta que conducía chocó contra bloques de hormigón.

Además, un adolescente de 17 años permanece en coma tras haber sido apuñalado durante una pelea en el distrito XVI de París. Otra persona resultó gravemente herida cuando un conductor perdió el control de su vehículo y embistió la terraza de un restaurante en el distrito X de París, donde hubo un segundo herido de menor consideración. Las autoridades contabilizaron también 219 participantes lesionados durante las celebraciones, ocho de ellos en estado grave, y 57 policías resultaron lesionados.

Los incidentes se concentraron principalmente en los Campos Elíseos y en los alrededores del Parque de los Príncipes, donde miles de aficionados siguieron la final. Grupos reducidos provocaron incendios, vandalizaron comercios, quemaron automóviles, bicicletas de alquiler y contenedores de basura. La policía reportó que un grupo intentó asaltar una comisaría en el acomodado distrito VIII de París.

El ministro del Interior destacó que la policía intervino en cinco ocasiones para impedir bloqueos en la principal circunvalación de la ciudad y frustró intentos de invasión tanto de esa vía como del estadio del PSG. También señaló incidentes en varias ciudades de provincia, entre ellos un ataque a una mediateca en Orleans. Retailleau atribuyó parte de los disturbios a individuos ajenos al ambiente futbolístico: Vienen personas que no son aficionados del París Saint-Germain.

Llevan camisetas del club, pero ni siquiera miran el partido. La Fiscalía informó que 277 personas permanecen detenidas por presuntos delitos, entre ellas 82 menores de edad. La mayoría enfrenta cargos por agresiones a agentes policiales, mientras que otros son investigados por robo, vandalismo y alteración del orden público. El balance recuerda al registrado durante los festejos por la primera Champions del PSG, cuando se contabilizaron dos fallecidos, al menos 192 heridos y 559 detenidos en toda Francia.

Pese a los incidentes, las celebraciones oficiales siguieron adelante el domingo. Desde las 16:00 hora local, el plantel del PSG compartió el título europeo con unos 100.000 aficionados en la explanada del Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel, bajo un operativo de seguridad compuesto por unos 6.000 policías.

Tras el encuentro con los hinchas, los jugadores fueron recibidos a las 18:10 en el Palacio del Elíseo por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien posteriormente brindó una declaración pública sobre la conquista del club parisino. La jornada festiva concluyó a las 19:30 en el Parque de los Príncipes, donde se realizó una ceremonia especial de homenaje a los campeones de Europa.

Este nuevo título consolida al PSG como potencia europea y confirma la hegemonía del equipo dirigido por Luis Enrique, quien ha logrado transformar la historia del club en apenas dos temporadas. La violencia desatada durante los festejos ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos masivos y la necesidad de medidas más estrictas para evitar que celebraciones deportivas terminen en tragedia.

Las autoridades francesas han anunciado que reforzarán los operativos para futuras concentraciones, mientras que los clubes y ligas evalúan campañas de concientización. Por ahora, la alegría del bicampeonato se mezcla con la consternación por las víctimas y los daños materiales. La noche del sábado quedará grabada como una paradoja: el mayor éxito deportivo del PSG empañado por la peor cara de la euforia descontrolada





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