Pruebas contundentes de abuso sexual infantil llevan a la detención de un sospechoso en Argentina

La justicia argentina ha recibido pruebas contundentes de abuso sexual infantil gracias a la colaboración de una empresa tecnológica. La investigación, que comenzó con un allanamiento y detención en tiempo récord, siguió el rastro digital del sospechoso hasta su casa, donde se encontraron más pruebas de los abusos. El sospechoso fue arrestado y acusado de producción de material de abuso sexual infantil agravado.

La justicia argentina ha recibido pruebas contundentes de abuso sexual infantil gracias a la colaboración de una empresa tecnológica. Entre las imágenes y videos analizados, se encontraron pruebas que demostraban no solo la posesión, sino también la producción de material de abuso sexual infantil agravado.

La investigación, que comenzó con un allanamiento y detención en tiempo récord, siguió el rastro digital del sospechoso hasta su casa, donde se encontraron más pruebas de los abusos. El sospechoso, que trabajaba como operario en una bodega, fue arrestado minutos después. La investigación determinó que la víctima era la hija de su hermana, y se encontraron grabaciones que mostraban tocamientos en sus partes íntimas y rozamientos con su miembro mientras dormía.

El sospechoso reconoció haber cometido los abusos y fue acusado de producción de material de abuso sexual infantil agravado. Esta no es la primera vez que Google colabora con la justicia argentina en casos de abuso sexual infantil, ya que en Mendoza se han abierto decenas de investigaciones gracias a estas alertas





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