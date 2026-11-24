La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA declara de interés institucional una escultura a Mario Firmenich. El anuncio reaviva el debate sobre la violencia política y la historia argentina reciente en el ámbito académico.

La figura de Mario Firmenich, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ha regresado al epicentro de la controversia pública. Este resurgir del debate se produce como consecuencia directa de la reciente decisión adoptada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ( UBA). Dicha institución académica ha declarado de interés institucional la inauguración de una escultura erigida en honor a este histórico líder político.

Declaración de Interés Institucional en la UBA

La medida tomada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA implica un reconocimiento simbólico oficial dentro del ámbito universitario porteño. El acto protocolar previsto consiste en la inauguración de una obra escultórica dedicada a la memoria de Mario Firmenich. Esta acción institucionaliza la presencia de la figura de Firmenich en el campus de la universidad más importante de Argentina, transformando una decisión administrativa en un símbolo político significativo para la comunidad educativa.

Also read Nueva diplomatura en la UBA busca formar educadores financieros frente a la brecha de competencias en jóvenes

El Papel de la Organización Armada Marxista

El Partido Revolucionario de los Trabajadores, conocido por sus siglas PRT, es una organización de orientación marxista revolucionaria que operó en Argentina durante décadas. Su estrategia política central proponía la toma del poder estatal mediante la lucha armada y la insurrección popular. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) funcionó como su brazo armado principal, ejecutando acciones directas para imponer su proyecto de transformación social. La entidad también llevó a cabo secuestros extorsivos con el fin específico de financiar sus operaciones militares y logísticas. Uno de los casos más documentados y conocidos de esta modalidad fue el secuestro del empresario italiano

Crítica a la Narrativa de Oposición a las Dictaduras

Diversos historiadores y analistas cuestionan la interpretación histórica que presenta a Mario Firmenich exclusivamente como un opositor inquebrantable a las dictaduras militares. Los expertos señalan que una parte significativa de las acciones armadas planificadas y ejecutadas por la organización occurred durante gobiernos constitucionales y democráticos. Esta evidencia contradice la narrativa simplificada de resistencia contra regímenes autoritarios. La organización mantuvo una postura intransigente al rechazar la legitimidad política de los gobiernos electos democráticamente. Esta estrategia insurreccional se mantuvo incluso durante las presidencias de los líderes constitucionales de la época.

Advertisement

Controversia sobre Responsabilidad y Memoria Histórica

El anuncio de la UBA ha dividido la opinión pública al contrastar dos visiones opuestas sobre el pasado reciente del país. Algunos sectores enfatizan la militancia revolucionaria de Firmenich y su enfrentamiento frontal con los regímenes autoritarios que golpearon al país. Por el contrario, otros sectores resaltan la responsabilidad directiva de Firmenich en una organización armada que recurrió a secuestros, atentados y acciones militares. El debate trasciende la figura individual para cuestionar cómo deben interpretarse los protagonistas de una etapa marcada por la violencia extrema.

Impacto en el Debate sobre la Historia Reciente

La decisión de la Facultad de Ciencias Sociales reabre la discusión sobre la memoria histórica y la educación política en la Argentina contemporánea. No se trata únicamente de honrar o condenar a un líder del pasado, sino de definir los marcos interpretativos de un periodo complejo. La instalación de la escultura se convierte en un punto de inflexión para analizar cómo las instituciones académicas enfrentan el legado de la violencia política. Este episodio obliga a la sociedad a reflexionar sobre la legitimidad de los métodos utilizados para intentar imponer un proyecto político fuera de los mecanismos democráticos vigentes.