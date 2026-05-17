Proyecto que prohíbe la intermediación en contratos públicos de ART

El proyecto busca reducir los costos de las pólizas de ART del Estado Nacional y otros entes públicos al no tener que absorber indirectamente los gastos de comercialización que hoy las aseguradoras trasladan al precio del seguro. Además, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen o a dictar normas equivalentes, lo que amplía el alcance de la reforma más allá del Estado Nacional.

El seguro obligatorio por ley, por lo que nadie necesita 'venderlo'. Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo ( ART ) son las entidades privadas encargadas de cubrir a los trabajadores en caso de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Por ley, todo empleador, incluyendo el Estado Nacional, está obligado a contratar una ART para su plantilla. El sistema está regulado principalmente por la Ley 24.557 y sus modificatorias, entre ellas la Ley 26.773.

Dentro de este esquema, las ART pueden comercializar sus servicios a través de intermediarios -productores asesores de seguros- que perciben La normativa vigente permite que las ART destinen hasta el 5% de sus ingresos totales a ese tipo de gastos de comercialización, del bloque oficialista La Libertad Avanza, busca cambiar con un proyecto que prohíba expresamente que, en contrataciones realizadas por el Estado Nacional o entes públicos, ya sea mediante licitación pública o contratación directa, las ART incluyan en sus presupuestos gastos vinculados a intermediación. Quedarían prohibidos los pagos por publicidad o promoción, comisiones a terceros y honorarios derivados de la intermediación de contratos.

En esos casos, el presupuesto de la ART deberá ajustarse únicamente a los costos administrativos y operativos necesarios para prestar el servicio. Para el resto de las contrataciones del sector privado el límite del 5% se mantiene.

Uno obliga a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) a reglamentar la norma dentro de los 90 días de su publicación, con criterios técnicos precisos para clasificar cada tipo de gasto y mecanismos de auditoría. Las sanciones incluyen multas de hasta el 5% de sus ingresos anuales, suspensión de entre 6 meses y 2 años para participar en licitaciones públicas, e inhabilitación de hasta 5 años en casos graves o reiterados.

El principal destinatario de la medida es el propio Estado, que vería reducido el costo de sus pólizas de ART al no tener que absorber indirectamente los gastos de comercialización que hoy las aseguradoras trasladan al precio del seguro. En teoría, ese ahorro podría redirigirse hacia prestaciones concretas para los trabajadores.

El proyecto invita además a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al régimen o a dictar normas equivalentes, lo que ampliaría el alcance de la reforma más allá del Estado Nacional. Los fundamentos del texto citan doctrina laboral para sostener que la intermediación carece de objeto en contratos públicos de ART: ‘—, las prestaciones están rígidamente determinadas por la normativa —— y los propios organismos del Estado ya cuentan con capacidad técnica para gestionar estos procesos, tal como lo demuestra la figura del autoseguro prevista en la Ley 24.557.





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