Proyecto PHAROS: reconstrucción digital del Faro de Alejandría

El proyecto internacional PHAROS, liderado por el CNRS francés y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, busca reconstruir digitalmente el Faro de Alejandría usando más de 100 fragmentos escaneados del fondo marino.

El proyecto PHAROS, una ambiciosa iniciativa internacional, busca recuperar y reconstruir digitalmente el Faro de Alejandría, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Liderado por el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia, bajo la dirección de la arqueóloga Isabelle Hairy, y en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes, este esfuerzo ha logrado escanear más de 100 fragmentos arquitectónicos del fondo marino en la última década.

El trabajo arqueológico sistemático comenzó en 1994, cuando el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur dirigió una exploración a gran escala que documentó más de 3300 objetos, incluyendo esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito. Ahora, un equipo multidisciplinario que incluye historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos examinará digitalmente estos bloques y los reposicionará virtualmente como si fueran piezas de un vasto rompecabezas arqueológico.

El Faro de Alejandría fue construido bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter, diseñado por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido. Con una altura superior a los 100 metros, se erigía sobre la isla de Faro, guiando a las embarcaciones a través de las peligrosas aguas costeras de Alejandría. Durante más de 1600 años, ostentó el título de la estructura más alta construida por el hombre, hasta que varios terremotos lo devastaron.

Las piedras restantes fueron reutilizadas por el sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay para construir una fortaleza en el mismo sitio en 1477. La reconstrucción digital no solo busca recrear su aspecto original, sino también comprender las técnicas de construcción empleadas y su impacto en el comercio marítimo de la época. El equipo de arqueólogos planea organizar exposiciones en Egipto y en otras partes del mundo para mostrar los resultados de esta investigación.

Estos eventos educarán al público sobre la historia y la importancia de esta estructura icónica en la civilización antigua. A medida que avanzan las investigaciones, los científicos esperan descubrir más información sobre los métodos constructivos y las colaboraciones internacionales serán clave para preservar este patrimonio cultural sumergido. El proyecto PHAROS representa un paso significativo en la arqueología digital, combinando tecnología de punta con investigación histórica para devolverle la vida a una de las maravillas perdidas del mundo antiguo





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