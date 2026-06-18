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Proyecto para regular productos derivados del tabaco en la Ciudad de Buenos Aires

Política Y Salud News

Proyecto para regular productos derivados del tabaco en la Ciudad de Buenos Aires
Regulación De Productos Emergentes De TabacoCiudad De Buenos AiresGraciela Ocaña
📆6/18/2026 11:11 AM
📰clarincom
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El proyecto busca establecer un régimen de control, prevención y sanciones para los productos derivados del tabaco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa impulsada por Graciela Ocaña busca trasladar a la Ciudad la normativa nacional del 30 de abril pasado sobre este mismo tema.

Este jueves se trata un proyecto para regular la comercialización y el uso de los productos derivados del tabaco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa impulsada por Graciela Ocaña busca establecer un régimen de control, prevención y sanciones para estos productos, en línea con el nuevo marco regulatorio nacional. El proyecto busca trasladar a la Ciudad la normativa nacional del 30 de abril pasado sobre este mismo tema, que toma como marco general la ley nacional del Tabaco de 2011 (26.687)

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Regulación De Productos Emergentes De Tabaco Ciudad De Buenos Aires Graciela Ocaña Salud

 

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