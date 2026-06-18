Proyecto para regular productos derivados del tabaco en la Ciudad de Buenos Aires

El proyecto busca establecer un régimen de control, prevención y sanciones para los productos derivados del tabaco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa impulsada por Graciela Ocaña busca trasladar a la Ciudad la normativa nacional del 30 de abril pasado sobre este mismo tema.

Este jueves se trata un proyecto para regular la comercialización y el uso de los productos derivados del tabaco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa impulsada por Graciela Ocaña busca establecer un régimen de control, prevención y sanciones para estos productos, en línea con el nuevo marco regulatorio nacional. El proyecto busca trasladar a la Ciudad la normativa nacional del 30 de abril pasado sobre este mismo tema, que toma como marco general la ley nacional del Tabaco de 2011 (26.687)





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