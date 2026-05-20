Proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada envíado al Congreso

El Gobierno envió al Congreso una iniciativa legislativa que propone garantizar la seguridad jurídica de las propiedades privadas y modificar el capítulo de integración socio urbana, la ley de tierras y las disposiciones administrativas relacionadas con las expropiaciones.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , impulsad por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger . Después de semanas de discusión en el plenario de las comisiones de oficialismo y oposición, elimino completamente el capítulo que modificaba el régimen de integración socio urbana de los barrios populares (Ley 27.453).

La propuesta original del Ejecutivo incluía la descentralización del RENABAP hacia provincias y municipios, la eliminación del estado de suspensión de desalojos vigente por diez años, y la sustitución del mecanismo de regularización dominial centralizado en Nación. El capítulo fue dinamitado por pedido de los bloques dialoguistas, como condición para sumarse al acuerdo.

En el capítulo de expropiaciones (modificaciones a la Ley 21.499), el texto incorpora el lucro cesante como rubro indemnizatorio, pero con una restricción importante: en ningún caso puede superar el equivalente al 30% del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior. El texto fija además criterios claros de acreditación: el lucro cesante debe estar probado mediante prueba objetiva, concreta y suficiente, y no puede implicar una duplicación de rubros ni estar ya comprendido en el valor objetivo del bien.

El capítulo de tierras rurales (modificaciones a la Ley 26.737) es el más reformulado respecto al proyecto original. Los puntos centrales del texto que va a la firma son: sobre su territorio, de conformidad con la Constitución Nacional. Esto queda establecido de forma explícita en el nuevo artículo 3.

, pero ahora con una cláusula de excepción: si la provincia donde se ubican las tierras lo solicita expresamente, y el Poder Ejecutivo Nacional lo autoriza previamente, la operación puede realizarse. diante de porcentajes, nacionalidad o hectáreas que establecía la ley original. Ya no existirá el límite del 15% de propiedad extranjera sobre el total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal.

Dejan de regirse por el Decreto-Ley 15.385/44 y pasan a quedar bajo el mismo régimen del artículo 3 de la ley de tierras rurales





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