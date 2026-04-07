Proyecto de Ley Busca Aliviar el Endeudamiento Familiar: Límites a Tasas y Reestructuración de Deudas

Diputados de Unión por la Patria proponen un proyecto para limitar las tasas de interés de tarjetas de crédito y establecer un régimen de reestructuración de deudas, buscando dar un respiro a las familias argentinas.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi y Germán Martínez, han presentado un proyecto de ley con el objetivo de brindar un alivio significativo a las familias argentinas que se encuentran altamente endeudadas.

Este proyecto, que busca mitigar la asfixia financiera que enfrentan numerosos hogares, se centra en dos pilares fundamentales: la limitación de las tasas de interés aplicadas a las tarjetas de crédito y el establecimiento de un régimen especial para la reestructuración de deudas. Sin embargo, el camino hacia la aprobación de esta ley es largo y complejo, comenzando por el debate en la Comisión de Finanzas y requiriendo, posteriormente, el consenso y el quórum necesario en el recinto, lo cual implica la negociación y el acuerdo con otras fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.\El proyecto de ley propuesto aborda la problemática del endeudamiento familiar de manera integral. En primer lugar, se establece un límite a las tasas de interés que pueden aplicar las entidades emisoras de tarjetas de crédito, tanto bancarias como no bancarias. La propuesta especifica que los intereses compensatorios no podrán superar en un 25% la tasa TAMAR, siempre y cuando el monto financiado por tarjeta de crédito, considerando cada cuenta individual, no exceda el equivalente a dos Canastas Básicas Totales. Esta medida tiene como finalidad proteger a los consumidores de prácticas crediticias abusivas y asegurar que las cuotas de las tarjetas de crédito sean más accesibles y sostenibles para las familias. El segundo instrumento clave del proyecto es la creación de un régimen especial de reestructuración de deudas de tarjetas de crédito. Este régimen, de carácter obligatorio para los acreedores en caso de que el deudor ejerza su derecho a acogerse a él, busca proporcionar una solución a las familias sobreendeudadas. El proyecto destaca que esta refinanciación no solo beneficia directamente al deudor, brindándole un respiro financiero inmediato, sino que también ofrece ventajas al acreedor, como la reducción de la litigiosidad y la disminución de los riesgos asociados a la insolvencia de los deudores. Adicionalmente, se espera que, al aliviar la carga de la deuda, las familias puedan destinar una mayor proporción de sus ingresos a gastos postergados, impulsando así el consumo y, por ende, la actividad económica en general.\La creciente problemática del endeudamiento a través de tarjetas de crédito se evidencia en las cifras recientes. A fines de 2025, la morosidad en los bancos alcanzó el 11,1%, una cifra preocupante en sí misma. Sin embargo, la situación es aún más crítica en las entidades no financieras, donde la irregularidad se disparó al 24,6%. La combinación de ambos segmentos resulta en un índice consolidado de morosidad del 13%. Específicamente, las tarjetas de crédito registraron un ratio de irregularidad del 9,3% del total para el mes de diciembre de 2025, mostrando un crecimiento acelerado desde marzo de 2025, cuando este indicador se situaba en el 2,8%. Un informe elaborado por el equipo de economistas del Banco Provincia destaca que el crédito a las familias, que en años anteriores actuó como un amortiguador de la caída del consumo, ahora está operando en sentido contrario, agravando la situación financiera de numerosos hogares. Esta inversión de roles subraya la urgencia de implementar medidas que permitan aliviar la carga de la deuda y reactivar la economía familiar





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