Provincias y Gobierno Nacional tienen tensiones en las transferencias a los Gobiernos Provinciales

Nacional e Información sobre la transferencia de fondos entre las provincias y el Gobierno Nacional, el actual contexto de tensiones entre ambas administraciones, y las múltiples quejas por la falta de pagos y reajustes familiares en los sistemas hospitalarios por parte de algunos mandatarios y gobernadores.

Nacional, capitalizables en pesos, es decir,en un escenario de tensiones entre las administraciones provinciales y el Ejecutivo nacional, es debido a las transferencias. Este contexto acumula descontento desde, al menos, abril de este año, cuando mandatos, incluso de algunas provincias con cierta cercanía al Gobierno, como Córdoba, Algunos gobernadores, como Osvaldo Jaldo, se quejaron sobre la falta de pagos, y recordó que el PAMI le debe a la provincia $50.000 millones.

Por otro lado,Otros mandatarios también señalaron que los sistemas hospitalarios públicos absorven lapor ajustar las cuentas familiares de acuerdo a la situación económica nacional. Pablo Caprarulo - LA NACIO





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