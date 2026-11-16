La provincia invertirá 1.214,4 millones de pesos en actualizar su data center. La licitación se realizará el viernes 20 de noviembre para garantizar infraestructura crítica.

La provincia destinará 1.214,4 millones a la ampliación y modernización de su centro de datos, en el marco de una contratación pública que se realizará esta semana. La inversión busca garantizar la continuidad del suministro eléctrico de los equipos informáticos ante eventuales interrupciones del servicio. Este proyecto representa una actualización crucial para la infraestructura tecnológica estatal, asegurando que los sistemas digitales funcionen de manera ininterrumpida y eficiente.

Desglose de la inversión en dos rubros

La contratación estará dividida en dos renglones específicos para optimizar la ejecución de los recursos. Por un lado, se asignarán 1.155,7 millones a la ampliación de la infraestructura tecnológica del centro de datos. Este monto representa la mayor parte del presupuesto y se enfoca en expandir las capacidades físicas y lógicas del centro.

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Por otro lado, se destinarán 58,7 millones al sistema de alimentación ininterrumpida y adecuaciones eléctricas. Esta segunda intervención es fundamental para blindar la operación tecnológica, ya que asegura que los servidores y equipos críticos mantengan su funcionamiento incluso en caso de fallas en el suministro eléctrico principal de la región.

Mecanismo de licitación electrónica

La subasta electrónica inversa se llevará a cabo el próximo viernes 20 de noviembre, entre las 10 y las 14 horas. Los proveedores podrán participar a través del portal oficial de compras estatales, utilizando la modalidad de contratación que permite competir mediante ofertas económicas descendentes. Este formato busca obtener el mejor precio para el erario público mediante la competencia directa.

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Para garantizar la transparencia y la eficiencia del proceso, se estableció un margen mínimo de mejora del 1% y del 2%, según el renglón. Esta exigencia técnica asegura que las ofertas presentadas representen una mejora real y significativa respecto a los valores de referencia, evitando licitaciones meramente formales y promoviendo la competencia real entre las empresas interesadas.

Avances en digitalización del Tribunal

El Tribunal de Cuentas ha avanzado significativamente en la digitalización de sus procedimientos administrativos como parte de esta transformación. El organismo utiliza una plataforma especializada para la gestión electrónica de expedientes, lo que ha permitido optimizar sus tiempos de respuesta. Según los datos publicados en su sitio web institucional, durante 2024 el Tribunal intervino en más de 11.500 expedientes de control preventivo.

Además, se registraron 61.050 expedientes de control posterior gestionados a través del nuevo sistema digital. El organismo también informó una reducción drástica en los tiempos de tramitación, que pasaron de un promedio de 40 días en 2023 a un máximo de 15 días en la actualidad. Esta mejora operativa demuestra el impacto positivo de la modernización tecnológica en la eficiencia de los organismos de fiscalización provincial.

Responsabilidad y próximos pasos

La nueva contratación estará a cargo de la Dirección de Jurisdicción de Administración, Personal y Contrataciones del gobierno provincial. Este departamento supervisa directamente la ejecución de los fondos y la selección de los proveedores que realizarán los trabajos. La fiscalización del uso de los recursos públicos provinciales continúa siendo una prioridad para asegurar que la inversión se concrete según las especificaciones técnicas establecidas.

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La culminación de estas obras tendrá un impacto directo en la estabilidad de los servicios digitales que dependen del centro de datos provincial. Al garantizar la alimentación ininterrumpida y ampliar la infraestructura, se reduce el riesgo de caídas en los sistemas de gestión pública. Esto beneficiará tanto a los funcionarios como a la ciudadanía en general, al asegurar el acceso continuo a trámites y servicios electrónicos esenciales.