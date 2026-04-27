Protestas y paros en Argentina: bancarios, subte y docentes se movilizan contra el Gobierno

Una semana de movilizaciones en Argentina con paros de bancarios, protestas en el subte y reclamos docentes, en rechazo a las políticas del Gobierno nacional y por la defensa de derechos laborales y sociales.

La última semana de abril comienza con una serie de medidas de fuerza y protestas en Argentina, donde diversos sectores laborales y sociales se movilizan en rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

Los trabajadores del subte, docentes universitarios y organizaciones sociales se suman al cese de actividades de los bancarios, quienes protestan por el cierre de 12 dependencias del Banco Central de la República Argentina (BCRA), poniendo en riesgo 32 puestos de trabajo. La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, anunció un paro de 24 horas para este lunes 27 de abril, denunciando la falta de diálogo con las autoridades nacionales y advirtiendo sobre posibles 'intimidaciones y amenazas' hacia los empleados afectados.

Aunque las sucursales bancarias mantendrán su horario habitual, la medida podría generar complicaciones en la disponibilidad de efectivo en los 21 centros logísticos del BCRA. El sindicato advirtió que, de no obtener respuestas satisfactorias en las negociaciones, profundizará su plan de acción.

En otro frente, los metrodelegados iniciaron la jornada con la apertura de molinetes en la estación Federico Lacroze del subte B desde las 7 de la mañana, exigiendo la reincorporación inmediata de Araceli Pintos, una empleada de la concesionaria Emova que fue despedida tras denunciar acoso sexual en su puesto de trabajo. La Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados), junto con el Comité por la Reincorporación de Araceli, integrado por organizaciones sociales, políticas y feministas, respaldan esta medida, que por ahora se limita a la jornada del lunes.

Emova, la empresa que administra el subte, respondió en un comunicado que el despido obedeció a 'reiterados incumplimientos en sus tareas' durante el período de prueba y aseguró haber agotado todas las instancias legales para evitar la situación. Mientras tanto, el personal docente y no docente de las universidades mantiene su plan de lucha desde el inicio del ciclo lectivo, con paros durante toda la semana para reclamar una recomposición salarial y el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.

Además, diversas organizaciones sociales y políticas continuarán con protestas y cortes en puntos estratégicos que conectan la Ciudad de Buenos Aires con la provincia, en rechazo a la reducción del programa 'Volver al Trabajo' y exigiendo al Gobierno su reimplementación. Las movilizaciones reflejan un amplio malestar social frente a las políticas económicas y laborales actuales, con demandas que van desde la defensa de los empleos y derechos laborales hasta la garantía de recursos para la educación superior.

La tensión se extiende a múltiples sectores, evidenciando un escenario de conflicto que podría prolongarse en los próximos días, mientras los actores involucrados buscan respuestas concretas a sus reclamos





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