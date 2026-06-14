Protestas violentas en vísperas de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains

Manifestantes contra el G7, que incluyen grupos ecologistas, propalestinos, feministas y antisistema, se enfrentaron con la policía en Ginebra usando gas lacrimógeno. La cumbre de líderes comenzará mañana en Francia con un fuerte dispositivo de seguridad.

La cumbre del G7 está programada para iniciarse mañana en la localidad francesa de Evian-les-Bains, y ya se han registrado disturbios y protestas en la zona.

Los agentes de policía utilizaron gas lacrimógeno contra manifestantes ecologistas, propalestinos, feministas y antisistema que se congregaron en Ginebra, Suiza, ciudad donde está prevista una marcha de protesta. Un manifestante ondeaba una bandera del Partido Comunista junto a un contenedor de basura en llamas durante las manifestaciones de la coalición "No al G7". Esta coalición está formada por más de 60 asociaciones, sindicatos y grupos de izquierda que se oponen "al fascismo y al imperialismo".

En los alrededores, mientras algunos bañistas disfrutaban del lago, un barco con una vela que decía "No G7" pasó flotando. La policía antidisturbios acordonó la zona y, tras varios incidentes, el vocero de la policía de Ginebra, Alexandre Brahier, ordenó a los manifestantes dispersarse. Entre los participantes había un grupo de jóvenes con remeras negras, capuchas y máscaras.

Los organizadores distribuyeron un manual para los manifestantes que incluía un mapa del perímetro de seguridad, consejos para equiparse y recomendaciones sobre cómo actuar en caso de detención. Se registraron daños materiales, como la destrucción de barreras de madera de un Banque du Leman y ventanas rotas; también se vio un auto Tesla en llamas. Al final de la tarde, la policía confirmó los incidentes.

Los manifestantes expresaron sus demandas: Pippa Saugy afirmó que la cumbre es "una reunión de ricos que demuestra una vez más cómo los ricos pueden hacerse aún más ricos mientras los pobres se quedan atrás". Clélia Colin indicó que quería plantear la desigualdad de género, diciendo que "los valores representados por el G7" no tienen igualdad. La cumbre, de tres días, reunirá a líderes que debatirán sobre Medio Oriente, Ucrania y desequilibrios económicos globales.

Las autoridades suizas y francesas han desplegado miles de policías. Se han bloqueado autopistas, prohibido reuniones no autorizadas y ofrecido apoyo financiero a negocios. Decenas de tiendas cubrieron sus escaparates con tablones, recordando los disturbios de la cumbre de Evian en 2003. Solo siete de los 35 pasos fronterizos por autopista permanecerán abiertos.

Antes de la marcha, los manifestantes se fueron reuniendo en Ginebra. El residente Robin Hedz lamentó el "desastre" y la "pared de madera por todas partes", aunque reconoció los recuerdos de los disturbios pasados. Una flotilla de unos 20 barcos apareció el sábado en el lago Lemán frente a Evian, con pancartas contra el G7 y a favor de Palestina.

Francia desplegará más de 13.000 agentes de policía y gendarmería, con más de 800 agentes de control fronterizo activos (frente a unos 60 normalmente). Se mostró un agente con un dispositivo de interceptación de drones. Los activistas critican el liderazgo de Trump en temas como aranceles, guerra con Irán y clima, e incluso sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La cumbre coincide con la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz. Françoise Nyffeler, vocera de la coalición NoG7, declaró que la protesta es contra el G7 y los demás líderes "porque están peleando, haciendo la guerra por todas partes"





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