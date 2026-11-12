Protestas en Chile no cancelan el amistoso entre Racing y Colo Colo

El choque entre Racing y Colo Colo se disputará como estaba previsto pese al paro de camioneros que paraliza Chile. Chirola Romero dirige su último partido al frente del equipo.

La asociación Racing Club y el club chileno Colo Colo confirmarón que el partido amistoso programado para el próximo viernes se disputará en las condiciones habituales. La realización del encuentro se mantiene firme a pesar de que el territorio chileno atraviesa una situación de bloqueo vial importante impulsado por un paro de camioneros.

Impacto logístico del paro nacional en Chile

Las vías de comunicación en Chile sufren interrupciones significativas debido a las acciones de protesta de los conductores de carga. Las localidades afectadas incluyen Santiago, San Antonio, Valparaíso, Talagante, Melipilla, Paine, la región del Biobío y Tarapacá.

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Según informan los medios de comunicación locales, los transportistas exigen la eliminación del impuesto específico a los combustibles y solicitan una revisión de los peajes y los contratos de autopistas concesionadas. Pese a esta problemática logística, tanto el Cacique como Racing no han anunciado ninguna cancelación del evento deportivo.

Preparación del plantel y ausencias clave

Chirola Romero estará al frente de su último partido como interino del Racing Club. El entrenador se hizo cargo del equipo tras el alejamiento de Juan Pablo Vojvoda, con la intención de volver al año siguiente a la Reserva. Este choque representa el cierre de una temporada compleja para la Academia.

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El plantel enfrenta diversas ausencias para este compromiso. Adrián Martínez no podrá participar debido a una lesión muscular sufrida durante la victoria frente a Aldosivi de Mar del Plata en la penúltima fecha del torneo Clausura.

Además, el equipo no contará con tres futbolistas que están afectados a la convocatoria del seleccionado Sub 20. En contrapartida, Maximiliano Romero, delantero argentino que tuvo un paso previo por la Academia, volverá a ser promocionado en las redes sociales de Colo Colo para el enfrentamiento.

Contexto deportivo y cierre de la gestión

La participación en este amistoso se debe a que Racing no se clasificó para los octavos de final del torneo Clausura. Este resultado cierra un 2026 marcado por dificultades futbolísticas para el club de Avellaneda.

El primer semestre se desarrolló bajo la dirección técnica de Gustavo Costas. El equipo logró clasificarse con lo justo entre los ocho primeros lugares, aunque finalmente fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Argentina al perder con Boca Juniors después de haber liderado 2-0 en el estadio de Rosario Central.

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El rendimiento en el Clausura resultó insuficiente para garantizar una buena posición en la tabla, terminando en su zona solamente por encima de los descendidos Aldosivi y Estudiantes (RC).