Protestas en Alemania: disturbios y saqueos en Frankfurt durante marcha juvenil

Las protestas en Alemania reunieron a miles de jóvenes en 34 ciudades; en Frankfurt hubo saqueos y choques con la policía.

Miles de personas se movilizaron el sábado en distintas ciudades de Alemania para reclamar mejoras en el sistema educativo, una reducción de los costos de vida y el rechazo al servicio militar obligatorio. La jornada de protestas en Alemania terminó con episodios de violencia en Frankfurt, donde grupos encapuchados saquearon comercios y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

Violencia y saqueos en el centro de Frankfurt

Las movilizaciones fueron organizadas por el colectivo Gen Z regelt, cuyo nombre puede traducirse como La Generación Z toma las riendas. Las marchas se desarrollaron en 34 ciudades, entre ellas Berlín, Múnich y Fráncfort, y convocaron a jóvenes con reclamos sociales y educativos.

Also read Violencia y enfrentamientos en las protestas contra el costo de vida en Francia

En Frankfurt, el principal centro financiero del país, al menos dos negocios fueron saqueados cuando algunos sectores de la protesta se volvieron violentos. Según un testigo citado por Reuters, varios comercios sufrieron daños mientras la policía desplegaba un operativo para recuperar el control de la situación.

La policía local informó a través de la red social X que los disturbios continuaban y alertó sobre ataques contra los servicios de emergencia. En su mensaje, señaló que se destrozaron los cristales de varias tiendas en el centro de la ciudad y que también se lanzaron bombas molotov contra los equipos de emergencia. Además, pidió a los transeúntes que evitaran la zona central o que la abandonaran.

Advertisement

Diferencias entre la participación esperada y la registrada

Pese a la gravedad de los incidentes en Frankfurt, las autoridades indicaron que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de forma pacífica. En Hamburgo, en cambio, se registró la quema de algunas barricadas, un hecho que también formó parte de la jornada de protestas.

La organización esperaba reunir a unas 182.000 personas en el conjunto de las movilizaciones. Sin embargo, los datos difundidos por las policías de Frankfurt, Berlín y Múnich contabilizaban hasta 18.000 manifestantes en esas tres ciudades, aproximadamente la mitad de los 36.000 participantes que figuraban en las estimaciones de los convocantes.

Un contexto europeo de movilización juvenil

La convocatoria alemana se produjo en un contexto de creciente movilización juvenil en distintos países europeos. Durante este año, movimientos impulsados por estudiantes y jóvenes tuvieron protagonismo en varios países del continente, con demandas que van desde la educación hasta las condiciones económicas.

En Serbia, el activismo estudiantil contribuyó a un cambio político en las urnas. En Francia, en cambio, diversas protestas derivaron en episodios de disturbios y saqueos, situaciones que hoy sirven como referencia para las autoridades de otros países al evaluar el riesgo de nuevos incidentes.

Advertisement

El ministro del Interior del estado de Hesse, Roman Poseck, expresó su preocupación por la posibilidad de que se repitieran escenas similares a las observadas recientemente en Francia. Según sus declaraciones, las imágenes de saqueos, casas en llamas, vehículos policiales incendiados y ataques a agentes siguen presentes en la memoria de todos. Poseck sostuvo también que Francia no debe servir de modelo en ese sentido.