Protección de tarjetas de crédito: ¿envuelto en aluminio es suficiente?

La solución casera de envolver tarjetas de crédito en papel aluminio para protegerlas ha ganado popularidad, pero expertos en seguridad advierten que no es una solución infalible. Además, Visa y MasterCard han dejado de funcionar en un país, y el precio del dólar y el lanzamiento de un nuevo menú de comida italiana son las noticias del día.

La protección de las tarjetas de crédito y débito en la vida diaria se ha vuelto cada vez más importante con el aumento de los pagos y transacciones sin contacto.

Una solución casera que ha ganado popularidad para bloquear señales y reducir el riesgo de lectura no autorizada es envolver las tarjetas en papel aluminio. Expertos en seguridad analizan su efectividad y advierten que no es una solución infalible dentro de un entorno financiero cada vez más sofisticado.

El método intenta captar información sin contacto directo con el dispositivo, y al envolver la tarjeta se genera un efecto similar al de una jaula de Faraday, lo que impide que dispositivos externos capten la información. Sin embargo, especialistas coinciden en que su efectividad depende del contexto y que no constituye una defensa completa para la mayoría de los usuarios.

En otras noticias, Visa y MasterCard han dejado de funcionar en un país, lo que significa que ciudadanos y extranjeros no podrán realizar pagos o consumos mediante estas tarjetas. En cuanto al dólar, el precio del dólar blue hoy domingo 7 de junio es de [inserte precio], mientras que el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP es de [inserte precio].

Además, el famoso chef Pietro Sorba ha lanzado un nuevo menú de comida italiana a un precio único en su restaurante en Buenos Aires





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